04.10.2023

PRESSEMITTEILUNG Enapter AG: Starke Nachfrage nach neuem Elektrolyseur AEM Flex 120 Nur wenige Tage nach offizieller Produktvorstellung bereits 25 Bestellungen aus Europa, Asien und Afrika

Auftragsbestand steigt auf rund 27 Mio. Euro Berlin, 04. Oktober 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) verzeichnet wenige Tage nach Produkteinführung eine sehr hohe Nachfrage nach ihrem neuen Elektrolyseur AEM Flex 120. Kurz nach der offiziellen Vorstellung des AEM Flex 120 Ende September 2023 liegen dem Unternehmen bereits Bestellungen über insgesamt 25 Geräte aus Europa, Asien und Afrika vor. Das Volumen der Aufträge beläuft sich auf rd. 7 Mio. Euro. Der Gesamtauftragsbestand der Enapter Gruppe beträgt damit zum Ende des dritten Quartals 2023 rund 27 Mio. Euro. Mit dem neuen Produkt sieht sich Enapter gut aufgestellt und strebt mittelfristig ab dem Geschäftsjahr 2025 ein positives EBITDA an. Das neue Produkt von Enapter tritt neben die bisherigen Produkte EL 4.0 und den Elektrolyseur der Megawattklasse: AEM Multicore. Teil der Strategie von Enapter ist weiterhin auch, Kooperationen mit strategischen Partnern einzugehen. Hierzu hatte die Gesellschaft eine Vereinbarung über eine Entwicklungskooperation verbunden mit einer Eigenkapitalbeteiligung mit dem Partner Johnson Matthey in 2022 abgeschlossen. Derzeit laufen wie berichtet auch Gespräche mit dem chinesischen Konzern Wolong. Enapter befindet sich unverändert in Gesprächen auch mit potenziellen Partnern in verschiedenen weiteren Ländern über strategische Partnerschaften die gemeinsame Projekte, Joint Ventures zur Lizenzierung der Enapter-Technologie und auch strategische Minderheitsbeteiligungen an der Enapter AG umfassen können. Durch diese Kooperationen soll die Technologie von Enapter mit der lokalen Expertise starker Partner verbunden werden. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit bei mehr als 340 Unternehmen in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



