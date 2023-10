München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Fit wie ein Turnschuh und das hoffentlich bis ins hohe Alter: Das wünschen sich alle. Und bei manchen klappt das auch! Doch während die einen mit gut 100 Jahren noch einen Marathon rennen, knackt, zieht und ziept es bei anderen schon mit 40 mächtig. Woran das liegt und wie wir alle ein Leben lang beweglich und abwehrstark bleiben können, weiß mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: Die Grundlagen für einen fitten, beweglichen Körper bis ins hohe Alter bildet unser Bewegungsapparat. Der besteht aus über 200 Knochen und den dazugehörigen Skelettmuskeln, die täglich Höchstleistung erbringen. Deshalb müssen die auch pfleglich behandelt und gut versorgt werden, erklärt die Sport- und Ernährungsmedizinerin Dr. Meike Diessner.O-Ton 1 (Meike Diessner, 17 Sek.): "Bei den Knochen denken viele immer an so ein starres Gerüst. Doch das stimmt einfach nicht. Das heißt, die Knochen, die sind tatsächlich ein sehr lebendiges Gewebe und unterliegen ständigen Auf- und Abbauprozessen. Dafür müssen unsere Knochen ernährt und bewegt werden, denn das erhält ihre Stabilität."Sprecher: Im Laufe des Lebens ist es ganz normal, dass die Knochendichte und damit auch die Masse irgendwann abnimmt.O-Ton 2 (Meike Diessner, 24 Sek.): "Und dieser physiologische Prozess, der beginnt übrigens schon ab dem 30. Lebensjahr, denn dann ist die maximale Knochendichte erreicht. Wenn wir den Knochenerhalt nicht aktiv fördern, dann löst der Knochenschwund mit dem Älterwerden irgendwann Schmerzen aus, die die Beweglichkeit einschränken und damit natürlich auch die Möglichkeit, seinen Alltag frei gestalten zu können. Es gilt also, den Erhalt von Knochen so gut wie möglich zu unterstützen."Sprecher: Hier spielt die richtige Ernährung eine wichtige Rolle, denn wenn die benötigten Mineralstoffe für die wichtigen Stoffwechselprozesse nicht ausreichend zur Verfügung stehen, greift der Körper auf seine eigenen Depots in den Knochen zurück.O-Ton 3 (Meike Diessner, 19 Sek.): "Ernähren wir uns gesund, vermeiden starke Nährstoffräuber wie zum Beispiel Stress, Alkohol, Nikotin oder auch bestimmte Medikamente, bewegen wir uns regelmäßig - am besten immer an der frischen Luft - dann profitiert der Organismus davon, und Knochen und Muskeln bleiben als Stütze unseres Halteapparates viel länger vital."Sprecher: Übrigens: Genauso wichtig wie Kalzium sind auch noch der Mineralstoff Magnesium und die Vitamine D3 und K2. Da unser Körper diese nicht selber produzieren kann, müssen sie mit der Nahrung aufgenommen werden. Das ist allerdings gar nicht so einfach.O-Ton 4 (Meike Diessner, 30 Sek.): "Denn zum einen muss man wissen, welche Nährstoffe worin enthalten sind, auch wie man sie schonend zubereitet und welche Faktoren zum Beispiel auch die Aufnahme ins Blut beeinträchtigen. Und wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, der muss natürlich in Bezug auf die Knochengesundheit noch mehr beachten. Die gute Nachricht ist aber: Es geht auch einfacher. Zum Beispiel mit einer Nahrungsergänzung, wie Diasporal® Pro Muskeln und Knochen, erhält man unterstützend genau den richtigen Nährstoffkomplex für starke Knochen und muntere Muskeln."Abmoderationsvorschlag: Fit und agil bis ins hohe Alter können wir alle bleiben, wenn wir uns gut um unsere Knochen und Muskeln kümmern! Mehr Infos dazu finden Sie natürlich auch im Netz, zum Beispiel unter diasporal.com.Pressekontakt:Andrea BeringerLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitProtina Pharmazeutische GmbHFon: +49 (0)89 996553-138beringer.andrea@protina.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5617430