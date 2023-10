DAX und Co stehen weiter unter Druck. Während steigende Renditen die Anleihen attraktiver machen, sinkt das Interesse der Anleger an den Aktien. Die Infineon-Papiere haben in diesem Marktumfeld vom Hoch Ende Juli mittlerweile rund 25 Prozent an Wert verloren. Kaufempfehlungen der Analysten werden ausgeblendet. Eine Roadshow könnte frische Impulse liefern. Die steigenden Anleiherenditen stehen im Zusammenhang mit anhaltenden Inflationssorgen und der damit zusammenhängenden Notwendigkeit, die Zinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...