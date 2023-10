Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Handelsinvest - delisting

Due to liquidation, last day of trading UCITS shares in below sub-fund issued by Investerings-foreningen Handelsinvest will be 12 October 2023. ISIN: DK0060048064 ------------------------------------------ Name: Handelsinvest Norden ------------------------------------------ Last day of trading: 12 October 2023 ------------------------------------------ Short name: HAINOR ------------------------------------------ Orderbook ID: 36724 ------------------------------------------ ISIN: DK0060262061 ----------------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Virksomhedsobligationer ----------------------------------------------------------- Last day of trading: 12 October 2023 ----------------------------------------------------------- Short name: HAIVOB ----------------------------------------------------------- Orderbook ID: 85132 ----------------------------------------------------------- ISIN: DK0060014918 ------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Højrentelande ------------------------------------------------- Last day of trading: 12 October 2023 ------------------------------------------------- Short name: HAIHRTL ------------------------------------------------- Orderbook ID: 39089 ------------------------------------------------- ISIN: DK0061406964 ---------------------------------------------------- Name: Handelsinvest High Yield Bonds ---------------------------------------------------- Last day of trading: 12 October 2023 ---------------------------------------------------- Short name: HAIHYB ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 204169 ---------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66