Bernd Wünsche (Gurupress.de) - American Lithium konnte am Dienstag, also am Feiertag in Deutschland, immerhin einen kleinen Aufschlag verbuchen. Es ging um 0,4 % aufwärts. Das ist allerdings nur ein minimales Signal. Denn die Notierungen sind kaum gehandelt worden. Am Vortag war die Aktie deutlich um ein Vielfaches mehr gehandelt worden. Das bedeutet: American Lithium kann nicht nur auf steigende Kurse am Vortag blicken, sondern auch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...