Zofingen (ots) -Die führende Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" findet 2024 bereits zum 24. Mal statt. Die traditionsreichste Bio-Plattform der Schweiz ist für die jährlich rund 35' bis 40'000 Besucherinnen und Besucher Informationsplattform, Degustations- und Einkaufsparadies und Festival zugleich. Mit Coop konnten die Verantwortlichen einen Hauptsponsor gewinnen, dessen Engagement für Bio und Nachhaltigkeit ebenso grosse Tradition hat.Das Engagement von Coop für Nachhaltigkeit und besonders tierfreundliche Produktion reicht bis ins Jahr 1978 zurück. Im Jahr 1993, Bio fristete damals noch ein Nischendasein, hob Coop "Naturaplan" aus der Taufe. Mit der Schaffung dieser ersten Detailhandelsmarke für Lebensmittel aus der Bio-Landwirtschaft leistete Coop echte Pionierarbeit.Heute, zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum, ist die Marke "Naturaplan" längst etabliert - und Bioprodukte haben im Einkaufskorb einen festen Platz gefunden. Bio den Konsumentinnen und Konsumenten näherzubringen, dafür setzt sich auch Bio-Marché-Geschäftsführerin Dorothee Stich ein. Nach den ersten Austragungen in Kopenhagen und Buenos Aires holte sie im Jahr 2000 die Bio-Weltausstellung ins Aargauer Städtchen Zofingen - der Bio Marché war geboren. "Unser Ziel war es - und ist es noch heute -, Bio direkt und auf niederschwellige Weise erlebbar zu machen. Unser Messekonzept mit grossem Degustations- und Verkaufsmarkt in der historischen Altstadt und einem Festivalprogramm für die ganze Familie bietet dafür den perfekten Rahmen."Die neue Zusammenarbeit ist für beide Partner ein Glücksfall: "Wir freuen uns, mit Coop einen Partner gewonnen zu haben, der unsere Werte perfekt wiederspiegelt und dem die Förderung von Bio praktisch in der DNA liegt", so Dorothee Stich. Auch bei Coop freut man sich über die neue Partnerschaft. Philipp Wyss, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Coop-Gruppe: "Unser Ziel ist es, die Begeisterung für biologische Produkte und Landwirtschaft am Bio Marché erlebbar zu machen. Ich freue mich auf den Austausch mit vielen Besucherinnen und Besuchern!"Der nächste Bio Marché findet statt vom 21. bis 23. Juni 2024.