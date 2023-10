NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz eines schwachen Geschäftsverlaufs bei Sonnenbrillengläsern dürfte der Brillenkonzern ein robustes Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Treiber sei die anhaltende Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Produkten. Generell bevorzugt die Expertin im aktuell zunehmend volatilen Umfeld die defensivere Brillenbranche. EssilorLuxottica sieht sie gut positioniert, um von den positiven Trends zu profitieren./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 17:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667