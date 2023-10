NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,20 auf 3,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Bank könne selbst bei normalisierten Zinssätzen eine nachhaltige Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent erzielen, lobte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Aussicht auf Aktienrückkäufe noch kaum eingepreist. Die Expertin rechnet mit einem Rückkaufvolumen von 4,2 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 19:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 00:15 / BST



ISIN: IT0000072618