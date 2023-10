Berlin (ots) -Am 8. Oktober ist Großelterntag: Er dient dazu, die Bedeutung und den Beitrag von Großeltern in der Familie und der Gesellschaft zu würdigen und wird in vielen Ländern weltweit gefeiert. Blumen sind zu diesem Anlass ein zeitloses Geschenk, das die Emotionen und Wertschätzung, die wir für unsere Großeltern empfinden, auf eine ganz besondere Weise ausdrückt.Großeltern sind diejenigen, die uns mit Liebe und Weisheit begleiten, uns Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen, immer gute Ratschläge parat und stets ein offenes Ohr für unsere Sorgen und Freuden haben. Oftmals vergessen wir jedoch, wie wichtig unsere Großeltern in unserem Leben sind und erachten sie als viel zu selbstverständlich. Der Großelterntag am 8. Oktober bietet eine wunderbare Gelegenheit, ihnen unsere Liebe und Wertschätzung aufrichtig zu zeigen.Warum sind Blumen ein perfektes Geschenk für Großeltern?Blumen sind ein universelles Symbol der Zuneigung und zeigen den Großeltern, wie sehr wir sie schätzen. Ein frischer Blumenstrauß erhellt den Tag, zaubert ein Lächeln ins Gesicht und bringt die Schönheit der Natur in ihrer reinsten Form direkt in das Zuhause der Beschenkten.Blumengeschenke von FleuropFleurop bietet eine breite Auswahl an wunderschönen Blumensträußen und Geschenkarrangements, die speziell für den Großelterntag zusammengestellt wurden, und ruft dazu auf, den Tag zu nutzen. Denn er ist der ideale Anlass, um die ältere Generation für ihre Weisheit, Erfahrung und Liebe zu würdigen. Er fördert die familiäre Verbundenheit und gibt Familien die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen und die Beziehungen zwischen den Generationen zu stärken.Aufträge für Blumengeschenke zum Großelterntag können bei Fleurop entweder über den Webshop www.fleurop.de oder bei einem der rund 4.000 Fleurop-Fachgeschäften bundesweit platziert und auf Wunsch innerhalb weniger Stunden in mehr als 150 Ländern der Erde ausgeliefert werden.Über Fleurop:Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Auf Wunsch wird jeder Blumengruß ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de SupportYourLocalsPressekontakt:Frau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291, Fax: 030/713 83-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deAbdruck honorarfrei, Beleg erbetenWeiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.Original-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/5617508