Konjunkturdaten - Deutsche Wirtschaft weiter unter Druck

Am Montag veröffentlichte die Hamburg Commercial Bank die endgültigen Daten zum Einkaufsmanagerindex des Monates September 2023. Insgesamt unterstreicht das erneut Rückläufige Ergebnis die aktuelle angespannte wirtschaftliche Lage Deutschlands.



Zum Schluss des dritten Quartals gibt es Neuigkeiten des in Deutschlands ansässigen produzierenden Gewerbes. Im Rahmen der Datenerhebung beauftragte die Hamburg Commercial Bank AG S&P Global eine Umfrage durchzuführen. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) zählt zu den aussagekräftigsten Geschäftsumfragen und ist auch bei den Zentralbanken gefragt.



Aus den Umfragedaten geht hervor, dass der größte Rückgang der Branche seit Mai 2020 zu verzeichnen ist, was als Folge der aktuell angespannten Situation auf dem Markt interpretiert werden kann. Die Konsequenz dieser Situation ist eine Verringerung der Angestelltenzahl und eine generell eher pessimistische Zukunftserwartung. Grundsätzlich lässt der PMI sich auch auf einen Rückgang der Nachfrage in unterschiedlichen Sektoren zurückführen. Ebendieser Nachfragerückgang sorgt gleichzeitig für einen Preisrückgang.



Die Hersteller versuchten, ihren Personalbestand dementsprechend anzupassen, sprich zu reduzieren. Das Ergebnis der Umfrage ist ein PMI von 39,6 Punkten, welches damit immer noch ein gutes Stück von der Indexmarke 50 entfernt ist. Indexwerte über 50 signalisieren eine positive Geschäftsentwicklung der Dienstleister im Vergleich zum Vormonat, während bei einem Fall unter 50 mit einer negativen Geschäftsentwicklung zu rechnen ist.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Das Zertifikate Team HSBC wünscht ihnen einen schönen Feiertag. Wir wollen Sie jedoch an dieser Stelle daran erinnern, dass die Märkte auch trotz des Tags der deutschen Einheit (Dienstag 03.10.2023) ganz normal geöffnet sind und wir ebenfalls sowohl per Mail als auch telefonisch für Sie erreichbar sind. Fall Sie den Feiertag produktiv nutzen wollen, lohnt sich vielleicht ein Blick in unsere Website. Dort finden Sie diverses Infomaterial rund um das Thema Derivate.









Quelle: HSBC