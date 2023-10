News von Trading-Treff.de Die Bullen haben es derzeit an der Börse sehr schwer. Zuletzt wurde jeder Erholungsversuch bei vielen Assets wieder abverkauft. Vor dem Start der Berichtssaison nehmen die Spekulationen um eine weitere Zinserhöhung der Fed nicht ab. In den Charts von Nvidia und WTI wurden zuletzt zudem wieder Verkaufssignale aktiviert, die eher fallende Kurse erwarten lassen. Nvidia liefert Verkaufssignal am Widerstand Tickmill-Analyse: ...

