Bonn (ots) -Zum Welt-Rheuma-Tag startet die Deutsche Rheuma-Liga eine deutschlandweit bislang einzigartige Kampagne: Eine Granfluencerin und ein Granfluencer bringen anderen an Rheuma erkrankten Seniorinnen und Senioren digitale Hilfsangebote näher. Mit ihren YouTube-Videos richten sich Christiane Solbach und Peter Koncet direkt an ältere Menschen und erklären Schritt für Schritt, wie man von den digitalen Angeboten der Rheuma-Liga im Alltag profitieren kann.Granfluencer im EhrenamtSo setzt die Rheuma-Liga ihre Kampagne "Gemeinsam statt einsam" mit Granfluencer-Erklär-Videos aus 2022 fort. Die Protagonistin Christine Solbach und der Protagonist Peter Koncet sind selbst von Rheuma betroffen und begleiten Social-Media-Neulinge behutsam und kompetent durch die Welt der verbandseigenen digitalen Wissens- und Austauschformate. Beide Granfluencer engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Selbsthilfe. "In der Selbsthilfe geht es um Gemeinschaft. Wir als Verband setzen uns dabei unter anderem aktiv gegen die Vereinsamung ein, beispielsweise mit unseren Bewegungskursen oder Gruppentreffen. Dazu zählen aber auch viele digitale Angebote!", sagt Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga. "Mit den neuen Granfluencer-Videos bieten wir eine leichte Hilfestellung für Rheumabetroffene, die noch keine oder wenig Social-Media-Erfahrung haben."Rheuma-AuszeitDaheim und unterwegs: Im YouTube-Video zeigt Christine Solbach auf einem Handy, wie leicht sie mit der App "Rheuma-Auszeit" eine Entspannungsübung in ihren Alltag einbauen kann. Plötzlich auftretende Schmerzen sind für viele Betroffene an der Tagesordnung. In der App finden sich Übungen wie "Loslassen für Starter", die sich auch unterwegs problemlos durchführen lassen und die Schmerzen lindern können.VersorgungslandkarteEbenfalls von den Granfluencern erklärt wird die Versorgungslandkarte. Sie findet sich auf der Webseite der Rheuma-Liga und erleichtert die Suche nach Rheumatologinnen und Rheumatologen, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen. Alle in die Datenbank aufgenommenen Rheuma-Spezialisten erfüllen die Qualitätsstandards der Rheuma-Liga. "Ich finde es toll, dass es mittlerweile so viele Online-Angebote und fachliche Informationen der Rheuma-Liga gibt. Als ich meine Diagnose vor vielen Jahren erhielt, sah das noch ganz anders aus", so Solbach: "Mit der digitalen Hilfe zur Selbsthilfe lässt es sich definitiv besser mit der Erkrankung leben." Zum Welt-Internet-Tag und zum Ehrenamtstag werden weitere Videos von und mit Peter Koncet veröffentlicht. Die Kampagne wird vom AOK-Bundesverband unterstützt.RheumaRheuma ist der Oberbegriff für über 100 verschiedene Krankheiten, zum Beispiel rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, Arthrose oder Osteoporose. Allein in Deutschland leiden schätzungsweise rund 17 Millionen Menschen an chronischen Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat.Die Deutsche Rheuma-LigaDie Deutsche Rheuma-Liga ist die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen. Sie informiert und berät Betroffene seit über 50 Jahren unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen, tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen.Weiterführende Informationen:Die Granfluencer-Videos werden ab dem 12.10.2023 sukzessive auf dem YouTube-Kanal der Rheuma-Liga www.youtube.com/RheumaLiga (http://www.youtube.com/RheumaLiga) veröffentlicht. Für Medienvertreter finden sich Vorabversionen zur Ansicht unter:- Vorstellungsvideo: https://youtu.be/ZjnFWabJ77M- Rheuma-Auszeit: https://youtu.be/kd58POUzxKw- Versorgungslandkarte: https://youtu.be/H3AqiDERÜberblick über das gesamte Angebot der Deutschen Rheuma-Liga, ihrer Landes- und Mitgliedsverbände: www.rheuma-liga.de/angeboteSpenden für Menschen mit Rheuma www.rheuma-liga.de/spendenMitgliedschaft bei der Rheuma-Liga unter: www.rheuma-liga.de/mitgliedschaftPressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deTwitter: www.twitter.com/DtRheumaLigaInstagram: www.instagram/deutsche_rheuma_ligaLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/5617596