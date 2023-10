DJ S&P Global: Eurozone-Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im September

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eurozone-Wirtschaft hat im September im Rezessionsbereich verharrt, wenngleich sie ihre Talfahrt verlangsamte. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 47,2 Zähler von 46,7 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 47,1 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 48,7 Punkte von 47,9 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Anstieg auf 48,4 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

"Man könnte versucht sein, in dem Anstieg des Eurozone-PMI für den Dienstleistungssektor die ersten Anzeichen eines Aufschwungs zu entdecken. Aber nicht so schnell", erklärte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Zunächst einmal befinde sich der Index immer noch im kontraktiven Bereich. Zudem seien die Auftragseingänge vor allem in Deutschland und Frankreich stark rückläufig. "Wir sind weit davon entfernt Entwarnung, zu geben", sagte de la Rubia.

October 04, 2023 04:13 ET (08:13 GMT)

