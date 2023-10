München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde auch 2023 in der Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres" gewählt und ist damit zum zwölften Mal in Folge der beliebteste Versicherer Deutschlands. Kunden hatten die Möglichkeit, in den Bereichen Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität der Produkte sowie Transparenz und Verständlichkeit ihr Urteil über 32 Anbieter abzugeben."Wir sind sehr stolz, zum zwölften Mal die Auszeichnung 'Versicherer des Jahres' zu erhalten. Ohne unsere Mitarbeitenden und unsere Vertriebspartner wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen - diesen möchte ich meinen großen Dank aussprechen", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Der Münchener Verein kann weiterhin durch seine Kundenorientierung und attraktive Produkte überzeugen, was uns als mittelständischer Versicherer besonders freut. Durch die Auszeichnung fühlen wir uns mit unserer Strategie bestätigt."Weiterhin zeichnete das Fachmagazin Cash am 22. September 2023 die Münchener Verein Versicherungsgruppe für ihr neues Produkt der betrieblichen Krankenversicherung mit dem Financial Advisors Award aus.Der Münchener Verein zählt zudem laut einer Studie von Servicevalue und dem SZ Institut zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis zur Spitzengruppe der Versicherer und erhielt die Auszeichnung "sehr gut".Weitere Informationen zur Auszeichnung "Versicherer des Jahres" finden Sie hier (https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-ist-der-Versicherer-des-Jahres-2023-article24424642.html#:~:text=Mit%20dem%20Qualit%C3%A4tsurteil%20%22sehr%20gut,damit%20den%20Erfolg%20der%20Vorjahre.).Weitere Informationen zur betrieblichen Krankenversicherung finden Sie hier (https://www.cash-online.de/a/and-the-winner-is-financial-advisors-awards-2023-verliehen-659683/).Weitere Informationen zur Studie von Servicevalue und dem SZ Institut finden Sie hier (https://www.versicherungsjournal.de/markt-und-politik/diese-versicherer-weisen-das-beste-preis-leistungs-verhaeltnis-aus-148850.php).Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseKatharina GriepenburgPressereferentinPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51523141Griepenburg.katharina@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5617627