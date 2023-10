DJ Volkswagen-Markenchef Schäfer übernimmt SAFRI-Vorsitz der deutschen Wirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer ist der neue Sprecher der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI) und tritt damit die Nachfolge von Heinz-Walter Große an. Schäfer will als Sprecher der von den Verbänden Afrika-Verein, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) und Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) getragenen Initiative SAFARI künftig die Aktivitäten der deutschen Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent auszubauen.

"Afrika bietet riesiges Potenzial. Mir geht es darum, das deutsche Afrika-Engagement zu bündeln, die Zusammenarbeit zu vereinfachen und so die bestehende Partnerschaft in beiderseitigem Interesse zu vertiefen", sagte Schäfer in einer Pressemitteilung. Dazu müssten Wirtschaft und Bundesregierung eng und effizient zusammenarbeiten. "Nur so kann es uns gelingen, die aufstrebenden Unternehmen in Afrika stärker und schneller als bisher in unsere Lieferketten zu integrieren und damit die wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen", so Schäfer. Außerdem müsse die Regionalinitiative selbst ihre Schlagkraft weiter erhöhen.

Schäfer war von 2015 bis 2020 als Chairman und Managing Director der Volkswagen Group South Africa für die Entwicklung der Konzernmarken in Afrika tätig.

