Vaduz (ots) -Im Mai des laufenden Jahres hat die Regierung entschieden die Landeskasse mit der Stabsstelle Finanzen zusammenzuführen. Im Zuge der entsprechenden Umsetzungsarbeiten hat die Regierung in ihrer Sitzung vom Dienstag, 3. Oktober 2023 nun die Zusammenführung der beiden Stellen zum neuen Amt für Finanzen beschlossen. Das neue Amt wird seine Tätigkeit am 1. Januar 2024 aufnehmen und die damit verbundenen Anpassungen der Amtsstellenbezeichnungen in zahlreichen Gesetzen und Verordnungen gleichentags Inkrafttreten.Zum Leiter des Amts für Finanzen wurde Andreas Gritsch bestellt. Dieser ist seit 2015 Leiter der Stabsstelle Finanzen und wurde auf den 1. Juni 2023 bereits mit der interimistischen Leitung der Landeskasse betraut.Die Aufgabengebiete der beiden bisherigen Amtsstellen bleiben durch die Zusammenlegung unverändert. Das Amt für Finanzen vereint somit künftig die Führung der Finanzbuchhaltung, die Vermögensverwaltung und das Controlling des Landes unter einem Dach.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100911989