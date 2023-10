Microsoft integriert die neue Version von OpenAIs Bildgenerator Dall-E 3 in Bing. Damit erstellt ihr bessere KI-Bilder im Bing Chat und dem Bing Image Creator. Einfacher und vor allem besser soll die neue Version des Bildergenerators Dall-E von ChatGPT-Schmiede OpenAI sein. Die dritte Iteration hat Microsoft daher nun in den Bing Chat und den Bing Image Creator integriert. Die Qualität sei gestiegen, speziell in vorher kritischen Bereichen, schreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...