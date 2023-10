DJ IW: Stellplatzpflicht verteuert Neubauten um 10 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Beim Bau von Häusern und Wohnungen sind Stellplätze laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) "ein besonders großer Kostentreiber". Die Stellplatzverordnungen verpflichteten Bauherren, bei neuen Immobilien auch Plätze für Autos zu schaffen - egal, ob die Bewohner den Stellplatz brauchten oder nicht. "Das treibt den Preis für Neubauwohnungen mit Tiefgarage um zehn Prozent nach oben", so das IW.

Bundesweit unterscheide sich der Stellplatz-Bedarf erheblich: Ein durchschnittlicher Haushalt in einer deutschen Großstadt besitze 0,8 Autos, auf dem Land dagegen 1,6 Pkw. Die kommunalen Stellplatzverordnungen unterschieden aber in der Regel nicht nach Bedarf. "Die Kommunen müssen sich bei ihren Vorschriften an den tatsächlichen Bedürfnissen orientieren", forderte IW-Ökonom und Studienautor Philipp Deschermeier. "Mit der starren Vorschriftenflut tut sich niemand einen Gefallen."

