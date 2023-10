FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 26 (30) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3550 (3440) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 1025 (1060) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 56 (52) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 25 (43) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 37 (43) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 162 (161) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RELX TO 'BUY' - PRICE TARGET 3405 PENCE - JEFFERIES CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 115 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 230 (335) PENCE - JEFFERIES CUTS M&G PRICE TARGET TO 225 (235) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 195 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AVIVA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 480 (445) PENCE - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 530 (510) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 430 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 2.90 (2.50) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 2400 (2425) PENCE - NUMIS RAISED BT GROUP TO 'HOLD' - TARGET 105 PENCE - RBC RAISES COMPASS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERP,) - PRICE TARGET 1925 (1675) PENCE - RPT/UBS RAISES ASOS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 550 (660) PENCE - SOCGEN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 32 (41) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS VISTRY TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 780 (750) PENCE - UBS CUTS W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PRICE TARGET TO 150 (175) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2750 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 194 (180) PENCE - 'BUY'



- CITIGROUP RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 625 (615) PENCE - 'NEUTRAL'



