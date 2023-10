Emittent / Herausgeber: GasLINE GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges

PRESSEMELDUNG GasLINE stellt über 42.000 Kilometer Glasfaser in Deutschland bereit Straelen, 4. Oktober 2023. GasLINE ist seit über 25 Jahren ein etablierter Infrastrukturanbieter. Das bundesweite Glasfasernetz wird kontinuierlich durch eigenwirtschaftlichen Ausbau vergrößert. Ergänzend setzt GasLINE auf Kooperationen mit anderen Infrastrukturanbietern. Im Jahr wächst das eigene Netz um zirka 1.000 Kilometer Länge durch eigenwirtschaftlich gebaute Trassenerweiterungen. Für GasLINE ist es als Infrastrukturanbieter das Kerngeschäft, das Netz auszubauen, sicher zu betreiben und sogenannte unbeleuchtete Lichtwellenleiter (LWL) zu vermarkten. Der bundesweite vermaschte und bis in die Regionen hinein reichende Backbone wird von Telekommunikationsunternehmen, Internet Service Providern, Stadtwerken, Institutionen der öffentlichen Hand und auch von großen Konzernen im Geschäftskunden-Segment genutzt. Sogenannte Dark Fiber wird langfristig bei GasLINE angemietet und für den Netzbetrieb von den Kunden mit Aktiv-Equipment beleuchtet. "Der Breitbandausbau und so auch die Unterstützung der Digitalisierung durch ein großes Netz entspricht unserem Selbstverständnis als etablierter Infrastrukturanbieter. Über adäquate Kooperationspartner ergänzen wir unser Netz synergetisch und erweitern die verfügbaren Verbindungen im Whole-Sale-Markt. Dabei haben wir einen hohen Anspruch an die Netz- und die Servicequalität der Kooperationspartner", betont Wolfram Rinner, Geschäftsführer der GasLINE GmbH & Co. KG. Die sinnvolle Ergänzung und Erhöhung der Vermaschung des GasLINE eigenen Netzes ist ein entscheidender Aspekt bei Kooperationen. Die Qualität der Zusammenarbeit in der Lieferant- und Kundenbeziehung im Carrier-Markt spielt ebenfalls eine große Rolle bei der Entscheidung. Vertrauen und zuverlässige Bereitstellung der Glasfasern gehören dazu, um dem Anspruch, den die Kunden an GasLINE haben, auch bei anzumietenden Netzkapazitäten zu entsprechen. Im Oktober letzten Jahres kam eine besondere Kooperation mit einem Netzbetreiber zustande, der nicht zu den typischen Carriern im Markt gehört. GasLINE schätzt diese sehr. Über eine Projektidee und den Termin in Unterföhring kam es zu der Entscheidung, die Netzkapazitäten beider Unternehmen gegenseitig zu vermarkten. "Mit dem Kauf eines bundesweiten Glasfaserringes wurde vor über 20 Jahren die Grundlage für die Netzinfrastruktur von MTI Teleport gelegt. Da wir im Medienbereich tätig sind, ist Glasfaser eine elementare Infrastruktur für schnellste Datenübertragung und höchste Bildqualität. MTI Teleport mietet schon lange bei GasLINE Glasfasern an. Wir begrüßen die kooperative Zusammenarbeit, damit freie Netzkapazitäten in unserem Netz über den Vertrieb von GasLINE angeboten werden. Dazu kommt die unkomplizierte und professionelle Zusammenarbeit welche uns die rasche Erschließung von neuen Event-/Medienstandorten ermöglicht ", beschreibt Herbert, Götsch, Director-Wholesale bei der MTI Teleport München GmbH, den Mehrwert der kooperativen Partnerschaft. (3.007 Zeichen) Über GasLINE GasLINE ist einer der maßgeblichen Glasfaser-Infrastrukturanbieter und verfügt über ein - deutschlandweit - flächendeckendes Netz mit einer derzeitigen vermarktbaren Trassenlänge von über 42.000 km. Dieses wird kontinuierlich weiter ausgebaut; bis 2027 sind zusätzlich 5.500 km geplant. Dazu gehört u. a. auch die Breitband-Erschließung von Gemeinden und kundengetriebener Ausbau für 5G-Netze der Mobilfunkbetreiber. GasLINE hat Netzkopplungen zu gebietsübergreifenden Glasfaser-Infrastrukturen in Städten (z.B. mit City- und Regio Carriern) und mit Netzbetreibern in benachbarten Ländern. Die Netztopologie schließt Telekommunikationszentren (Telehäuser und PoPs), die relevanten Internetaustauschknoten und Zentren der IKT- und Medienbranche ein. www.gasline.de Pressekontakt: Sabine Zimmermann E-Mail: sabine.zimmermann.extern@gasline.de Tel: 089-89559660



