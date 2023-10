DJ BP prüft Teilverkauf seiner Anteile am Golf-Pipeline-Netz - Agentur

LONDON (Dow Jones)--BP untersucht nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den Verkauf von Teilen an den Öl- und Gas-Pipelines im Golf von Mexiko. Der britische Ölmulti hoffe auf einen Erlös von bis zu 1 Milliarde US-Dollar, sagten verschiedene Insider der Agentur. BP würde das helfen, seine Ziele beim geplanten Schuldenabbau zu erreichen und seine Dividendenzahlungen aufrecht zu erhalten.

Laut dem Bericht hat BP hat seine Anteile an den verschiedenen Pipelines im Golf von Mexiko in ein neues Unternehmen eingebracht. An dem wolle BP 51 Prozent der Anteile halten und den Rest verkaufen.

