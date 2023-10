Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Aus technischer Sicht sind jetzt vor allem zwei Szenarien denkbar. Lisa Prusch von HeavytraderZ zeigt, wie diese aussehen könnten. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. ...