Mainz (ots) -Mit "Schroeder darf alles" läuft ab 19. Oktober 2023 ein neues Satire-Format mit Florian Schroeder immer donnerstags online first in der ARD Mediathek, im Ersten und als Wiederholung im SWR TV und hr-fernsehen.In seiner neuen Personality-Show "Schroeder darf alles" liefert Florian Schroeder Satire für alle, deren Moralkompass nicht nur in eine Richtung ausschlägt. Mal gehört er zu den "Guten", mal zu den "Bösen". "'Schroeder darf alles' - ein Titel, der für mich Freude und Ehre, Aufgabe und Ansporn ist. Vor allem aber ein Titel, den ich ernst nehmen werde!", so Florian Schroeder selbst. Auch Christian Kleinau und Petra Theisen, Verantwortliche des SWR und hr, sind voller Vorfreude: "Florian Schroeder, der renommierte Satiriker mit seiner unvergleichlichen kreativen Brillanz, ist eine aufregende Stimme in der Unterhaltungsbranche. SWR und hr freuen sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit bei seinem neuen Satire-Personality-Format 'Schroeder darf alles', das frische Impulse und innovative Ideen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bereithalten wird."Schroeder steht für eine Gesellschaft, die sich in vielen Fragen nicht einig istSchroeder meint es ernst und wie sonst keiner darf er alle Seiten kritisieren. Er darf austeilen und "pranken" - sich aber auch mit allen identifizieren. Konfrontiert mit den aktuellen Problemen der Welt, ist Schroeder für alle Sichtweisen offen, aber auch irritiert. "Schroeder darf alles" hat einen neuen Blick auf Themen: Weniger vorhersehbar, weniger Zeigefinger, dafür mehr überraschender Witz. Das Muster der Sendung ist: Es gibt kein Muster. Jede Woche ist eine neue Überraschung.Über Wokeness, die Apokalypse, Fake News und vieles mehrIn "Schroeder darf alles" geht es um Themen, die die Gesellschaft bewegen, aber auch polarisieren, da die Auswirkungen für alle spürbar sind: Darf ein Mann nicht mehr Mann sein? Werden echte Männer in der Gesellschaft mittlerweile benachteiligt? Es lebe die Apokalypse! Welches Weltuntergangszenario ist aktuell am wahrscheinlichsten? Welchen Medien kann man eigentlich noch glauben und werden alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen abgebildet? Florian Schroeder schaut auch im eigenen Haus mal ganz genau hin: Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk."Schroeder darf alles" ist eine Ko-Produktion von Südwestrundfunk (SWR) und Hessischem Rundfunk (hr) für die ARD Mediathek und Das Erste. Zunächst sind 10 Folgen geplant."Schroeder darf alles" im Ersten:19.10., 0:30 Uhr; 26.10., 0:30 Uhr; 2.11., 0:15 Uhr; 9.11., 0:15 Uhr; 16.11., 0:15 Uhr; 23.11., 0:15 Uhr; sowie am 30.11., 7.12., 14.12. um 23:25 Uhr.Online first in der ARD Mediathek ab 18 Uhr am Sendungstag.Wh. im SWR TV dienstags darauf um 23:15 Uhr (am 7., 14. und 21.11. schon um 23 Uhr). Wh. im hr-fernsehen montags darauf um 23:15 Uhr.