Berlin (ots) -Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind der letzte große Stimmungstest des Jahres. Die Asyl-Krise, schlechte Wirtschaftszahlen und die verfehlte Klimapolitik der Ampel überschatten die landespolitischen Themen. WELT TV berichtet am Sonntag, den 8. Oktober 2023, ab 17 Uhr ausführlich über die Wahlen in Bayern und Hessen. Im Studio in Berlin ordnen WELT-Herausgeber Stefan Aust und der stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander zusammen mit den Moderatoren Fanny-Fee Werther und Carsten Hädler das Geschehen ein. Umfragen rund um die Wahlen erläutert Janina Mütze, Gründerin des Meinungsforschungsinstituts Civey.In den Landtagen berichten Achim Unser und Dorothea Schupelius aus München und Lena Mosel und Leonie von Randow aus Wiesbaden. Marco Reinke ordnet die Reaktionen aus dem Parteizentralen in Berlin ein.Am Freitag sendet WELT TV außerdem ab 08.35 Uhr ein WELT TALK Spezial mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Gespräch mit WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard."WELT-LIVE - Landtagswahlen in Bayern und Hessen 2023" am Sonntag, 8. Oktober, ab 17 Uhr auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.