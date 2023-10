Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

Kilimanjaro Group baut Marktposition in Großbritannien weiter aus und eröffnet Standort in Wales

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") setzt ihren dynamischen Expansionskurs in Europa weiter fort. Die britische DEAG-Tochtergesellschaft Kilimanjaro Group stärkt ihre Präsenz in Wales mit der Eröffnung eines eigenen Büros. Damit ist die DEAG über Kilimanjaro in Großbritannien nunmehr als vollständig nationaler Veranstalter mit Standorten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...