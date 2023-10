Emittent / Herausgeber: LF Legal Finance SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Der Prozessfinanzierer Legal Finance SE stellt ein neues Produkt vor: Die Prepaid-Monetarisierung von Forderungen und Ansprüchen. Damit erhalten Kläger und Anspruchsinhaber sofort Geld als Vorauszahlung und müssen nicht das Ende des Prozesses abwarten. Üblicherweise trägt ein Prozessfinanzierer die Prozess- und Anwaltskosten sämtlicher Instanzen und erhält dafür eine Beteiligung am Prozessgewinn. Bei Prozessgewinn erhält der Prozessfinanzierer einen Anteil am Prozesserfolg, meist 20 - 50%. Mit dem neuen Produkt Prepaid-Monetarisierung leistet Legal Finance sofort bei Übernahme der Forderung oder des Prozesses eine Vorauszahlung an den Kläger. Vorteil für den Kläger: Sofort Geld für seinen Anspruch. Vorteil für Legal Finance: Eine höhere Beteiligung am Prozesserfolg. Legal Finance prüft derzeit, bei welchen der bestehenden und in Prüfung befindlichen Fälle eine Prepaid-Monetarisierung in Betracht kommt. Bei Abschluss von Prepaid-Monetarisierungen erwartet Legal Finance höhere Mittelzuflüsse als in der normalen Prozessfinanzierung. Legal Finance SE Frankfurt Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Internet: www.LegalFinance.online

E-Mail: info@legalfinance.online

Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19

Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03 Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).





