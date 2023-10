DJ MÄRKTE EUROPA/DAX & Co versuchen Stabilisierung - FMC sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach zunächst weiteren Einbußen zeigen die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag Stabilisierungsansätze. Der DAX liegt 0,2 Prozent im Plus bei 15.114 Punkten. Im frühen Tagestief war er kurz unter die 15.000er Marke gerutscht - erstmals seit März wieder. Der Euro-Stoxx-50 kann sich um 0,4 Prozent erholen nach den Verlusten der Vortage.

Stabilisiert zeigen sich auch die Staatsanleihen, die im Sog ihrer US-Pendants ebenfalls zunächst weiter nachgegeben hatten. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren kletterte erstmals seit 2011 wieder über die 3-Prozent-Marke, aktuell liegt sie wieder bei 2,97 Prozent. Im Jahrestief im Januar lag sie noch minimal über 2 Prozent.

Für eine leichte Stimmungsaufhellung sorgt, dass in Deutschland der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im September in zweiter Lesung unerwartet über die Expansionsschwelle von 50 gestiegen ist. Auch für die Eurozone fiel der Index besser als prognostiziert aus, wenngleich er dort weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich liegt. Außerdem sind die Erzeugerpreise im August in der Eurozone im Monatsvergleich einen Tick weniger gestiegen als erwartet.

Dessen ungeachtet ist der jüngste extrem starke und schnelle Anstieg der Marktzinsen, insbesondere in den USA, das alles beherrschende Thema und der Bremsklotz für Aktien. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jüngsten Renditebewegungen nicht das Risiko eines Unfalls irgendwo im Finanzsystem erhöhen", kommentiert Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. "Riskante Zeiten", so der Experte.

Für zusätzliche Verunsicherung an den Börsen sorgt, dass das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy überraschend abgesetzt hat - als Folge des parteiinternen Machtkampfs im Streit um die Haushaltspolitik. Nachdem der sogenannte Shutdown gerade erst mittels einer Übergangslösung abgewendet wurde, droht damit nun Mitte November erneut das Risiko eines Ausgabenstopps.

Novartis mit Sandoz-Spin-off im Fokus

Potenziell kursbewegende Unternehmensnachrichten sind weiter rar. Für FMC geht es im MDAX um 3,9 Prozent kräftig nach unten. Im Handel wird darauf verwiesen, dass es eine Klage-Einreichungen an einem Bundesgericht in New York geben soll. Demnach gehe es darum, dass einer Einheit von FMC, Fresenius Vascular Care, vorgeworfen werde, unnötige Eingriffe durchgeführt zu haben und das Medicaid-Programm des Bundesstaates New York betrogen zu haben.

Als strategisch positiv für Novartis werten die Analysten von Jefferies die Abspaltung der Biosimilar- und Generika-Tochter Sandoz. Damit könne sich Novartis stärker auf seine innovativen Medikamente konzentrieren. Novartis zeigen sich 4,6 Prozent im Minus. Das Unternehmen hatte am Morgen noch seine im Juli angehobene Prognose bestätigt. Die Sandoz-Aktie wird derweil mit 23,28 Franken gehandelt.

Air France-KLM geben um 0,5 Prozent nach, Lufthansa verlieren 1,7 Prozent, während der Aktienkurs von SAS in Stockholm um 83 Prozent einbricht auf 0,05 Kronen. Die skandinavische Fluggesellschaft steht vor der Übernahme durch eine Investorengruppe, die mehr als 1 Milliarde Dollar in das angeschlagene Unternehmen pumpen will. Zu ihr gehört auch Air France-KLM. SAS plant, seine Aktien im zweiten Quartal 2024 von der Börse zu nehmen und hat angekündigt, sich der Luftfahrtallianz Skyteam anzuschließen, deren Gründungsmitglied Air France-KLM ist, und die Star Alliance um die Lufthansa zu verlassen.

Airbus liegen 0,1 Prozent im Plus. United Airlines hat bei Airbus und Boeing 110 zusätzliche Flugzeuge bestellt und sich außerdem Optionen für weitere Maschinen gesichert.

Unterdessen wird im Handel von gutem Interesse am Börsengang von Renk berichtet, auch wenn sich die Aktienmärkte momentan in einem schwierigen Fahrwasser befinden. Allerdings dürfte die Aktie eher am unteren Ende der Preisspanne von 15 bis 18 Euro je Aktie kommen. Die Bücher zur Zeichnung werden um 14.00 Uhr geschlossen, am morgigen Donnerstag ist der erste Handelstag. Beim Broker Lang & Schwarz gehen Renk mit 16,40 Euro um.

