Wuppertal/Berlin (ots) -Am 10. Oktober geben das Friedensorchester East-West Chamber Orchestra und Solist*innen der Berliner Staatsoper unter der musikalischen Leitung von Rostislav Krimer ein Galakonzert für die Kinderrechtsorganisation Save the Children in der Historischen Stadthalle Wuppertal. Ehrengast des Abends ist der estnische Komponist Erkki-Sven Tüür. Das Konzert mit dem Titel "Ode an den Frieden" bildet den Auftakt für das einwöchige Ost-West-Festival NRW, das sich für weltweiten Frieden einsetzt und dieses Jahr in den Städten Wuppertal, Köln und Bonn stattfindet.Mit dem Erlös des Benefizkonzertes unterstützt das East-West Chamber Orchestra Save the Children. Die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation setzt sich weltweit für Kinder in Not ein."Jedes sechste Kind wächst derzeit in einer Region auf, in der ein bewaffneter Konflikt herrscht. Diesen Kindern fehlt ausreichend Wasser, Essen und medizinische Hilfe. Viele von ihnen können nicht oder nur unregelmäßig zur Schule gehen. In Kriegsgebieten wie in Syrien, im Jemen, in der Ukraine und der Demokratischen Republik Kongo erleben sie unvorstellbare Gewalt. Wir dürfen diese Kinder nicht im Stich lassen, sie benötigen unseren Schutz und unsere Unterstützung", erklärt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland."Kinder sind die Hauptleidtragenden in Krisen und bewaffneten Konflikten. Zusammen mit Save the Children möchten wir als Friedensorchester dazu beitragen, Kinder vor Gewalt zu schützen, sie mit gesunder Ernährung und medizinischer Versorgung zu unterstützen und Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. Denn Kinder sind unsere Zukunft und diejenigen, die den Frieden von morgen gestalten", sagt Rostislav Krimer, Intendant des Ost-West-Festivals, Pianist und Chefdirigent des East-West Chamber Orchestra."Das Ost-West-Festival NRW verkörpert eine wunderbare Idee, die den Frieden zwischen Kulturen und Menschen unterstützt. Am wichtigsten ist, dass wir durch dieses Festival in Zusammenarbeit mit Save the Children die Möglichkeit haben, über Kinder in Not in verschiedenen Teilen der Welt zu sprechen und sie zu unterstützen. Dies ist ein Akt der Solidarität und Mitmenschlichkeit, den ich von Herzen unterstütze", ergänzt Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.Hintergrundinformationen:Das Programm mit dem Titel "Ode an den Frieden" (https://ostwestfestival.de/events/ode-an-den-frieden-mozart-requiem/) am 10. Oktober um 20.00 Uhr in der Historischen Stadthalle Wuppertal widmet sich Komponist*innen, deren Werke von den Auswirkungen von Kriegen und politischen Systemen erzählen.Das Publikum erwartet eine hochkarätige Besetzung aus international erfolgreichen Solist*innen aus Ost- und Westeuropa. Zu den Künstler*innen gehören unter anderem Anna Samuil von der Berliner Staatsoper, die Preisträgerin der Tschaikowski- und Queen Elisabeth-Wettbewerbe Tatiana Samouil, die enge Musikpartnerin von Martha Argerich, Alissa Margulis, sowie der deutsche Cellist Benedict Klöckner. Außerdem werden weitere Konzertmeister aus berühmten Orchestern wie etwa dem Royal Philharmonic Orchestra sowie dem Friedensorchester East-West Chamber Orchestra auf Instrumenten wie der Stradivari oder der Guarneri spielen.Das Friedensorchester East-West Chamber Orchestra spielt die Kammersinfonie No.1 op.145 (1987) für das Streichorchester von M. Weinberg, die Arie für Violine und Orchester von L. Abeliowitsch sowie die Kammersinfonie op. 110a von D. Schostakowitsch. Gemeinsam mit Ehrengast Erkki-Sven Tüür, einem der berühmtesten Komponisten der Welt, der unter anderem mit Paavo Järvi und dem Tonhalle Orchester zusammenarbeitet, wird das Publikum außerdem von einer Weltpremiere überrascht werden.Die Eröffnungsgala mit dem Titel "Ode an den Frieden" des Ost-West-Festivals NRW bildet den Auftakt einer ganzen Woche mit außergewöhnlichen Konzerten und Meisterkursen mit Solist*innen aus Ost- und West- Europa.Weitergehende Informationen finden Sie unter: https://ostwestfestival.de/program/Über das Friedensorchester East-West Chamber Orchestra:Das Orchester besteht aus hochkarätigen Solist*innen aus über 15 Ländern, darunter Preisträger*innen der größten internationalen Wettbewerbe sowie Konzertmeister*innen renommierter Orchester, die auf seltenen Instrumenten wie beispielsweise der Stradivari und der Guarneri spielen. Dies verleiht dem Orchester einen besonderen und unverwechselbaren Klang. Das Friedensorchester steht für eine friedliche und wertschätzende Zusammenarbeit.Über Save the Children:Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. 