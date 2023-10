Shippeo, einer der führenden Plattformanbieter für Supply-Chain-Visibility, ernennt Julia Overmars zur neuen Senior Vice President of People. Mit dieser strategisch wichtigen Position unterstreicht Shippeo die Bedeutung seiner Mitarbeiter:innen und der auf den Faktor Menschen ausgerichteten Unternehmenskultur. Julia Overmars bringt, neben weitreichender HR-Erfahrung und einem internationalen Hintergrund, vor allem Leidenschaft für Mitarbeiterentwicklung und -förderung mit. Das macht sie zu einer wertvollen Ergänzung des Top-Managements bei Shippeo.

So verfügt die Managerin über 15 Jahre Erfahrung im internationalen Human-Resource-Bereich und begann ihre Karriere zunächst bei Lufthansa, wo sie verschiedene Positionen weltweit bekleidete und wertvolle Einblicke in globaler HR gewann. Nach ihrer Zeit bei Lufthansa wechselte Overmars in die SaaS-Industrie und brachte ihre Expertise bei den NASDAQ-Unternehmen AvePoint und Liverperson ein. Dort leitete sie, als Mitglied der People Group, verschiedene Transformationsprojekte, besonders in den EMEA-Märkten. Dazu zählte mitunter das Management diverser Regionen. Dank ihrer weitreichenden Erfahrung trug sie auch aktiv zur Expansion in den jeweiligen Märkten sowie zu einer Verdreifachung des Personals bei.

Über ihre Berufung zu Shippeo erklärt sie:

"Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als SVP of People bei Shippeo. Es ist eine großartige Gelegenheit, innerhalb des Unternehmens einen bedeutsamen Wandel anstoßen zu dürfen. Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem Shippeo-Team und darauf, meinen Teil zur Transformation der Supply-Chain-Transparenz beizutragen. Gemeinsam werden wir eine inklusive und leistungsstarke Arbeitsumgebung schaffen, die unsere Mitarbeiter:innen dazu befähigt, ihr volles Potenzial abzurufen."

Pierre Khourry, CEO und Mitgründer von Shippeo sagt:

"Wir freuen uns sehr, Julia Overmars als neue Senior Vice President of People bei Shippeo willkommen zu heißen. Julias Ernennung erfolgt genau zum richtigen Zeitpunkt, da wir in Europa, Nordamerika und APAC weiter stark wachsen. Julias Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung globaler Teams sowie ihre Fähigkeit, HR-Programme, Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, machen sie zur idealen Besetzung für diese wichtige Position. Shippeos Mitarbeiter:innen sind ein elementarer Bestandteil unseres Erfolgs. Das zeigt sich unter anderem an der beeindruckenden Empfehlungsrate von 90 auf Glassdoor. Sie bestätigt das gute Gefühl unserer Mitarbeiter:innen, Shippeo als Arbeitsplatz weiterzuempfehlen."

Über Shippeo

Shippeo ist ein weltweit führender Anbieter für multimodale Supply-Chain-Transparenz in Echtzeit und hilft großen Versendern und Logistikanbietern dabei, ihre Supply Chains widerstandsfähiger, nachhaltiger und kundenorientierter zu betreiben. Dies wird ermöglicht durch hochpräzise operative Echtzeittransparenz und Transport Process Automation. Durch sie lassen sich Transportprozesse straffen, Latenzen verringern und die operative Effizienz erhöhen. Das Multimodal Visibility Network von Shippeo ist in mehr als 1.000 TMS, Telematik- und ELD-Systeme integriert. Die Shippeo-Plattform gewährt über ein einziges Portal mit intuitiver Nutzerführung sofortigen Zugang zu Sendungsverfolgung in Echtzeit über alle Transportmodi hinweg. Ein eigener und industrieführender Machine-Learning-Algorithmus bietet eine einzigartige ETA-Genauigkeit. Dadurch können Supply-Chain-Unternehmen Probleme schnell antizipieren, Kunden proaktiv informieren und mit kollaborativen Workflows Ausnahmesituationen effizient managen. Auf diese Weise lassen sich auch die CO2- und GHG-Emissionen im Transport genau messen. Hunderte Kunden, darunter internationale Marken wie Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, Jaguar Land Rover, Heineken, Kuehne+Nagel, L'Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain, Siemens Energy und XPO Logistics, vertrauen beim Tracken von jährlich 32 Millionen Lieferungen in 110 Ländern auf Shippeo. Mehr unter www.shippeo.com,

