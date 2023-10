Hamburg (ots) -Die Belange von Mädchen weltweit sichtbar zu machen und sie darin zu bestärken, ihr Leben selbst zu bestimmen - dafür setzt sich Plan International ein. Auf Initiative der Kinderrechtsorganisation haben die Vereinten Nationen (UN) den 11. Oktober 2012 erstmals als Welt-Mädchentag ausgerufen. Seitdem nimmt Plan International den UN-Tag jedes Jahr zum Anlass, weltweit auf die Rechte von Mädchen aufmerksam zu machen. Zum diesjährigen Welt-Mädchentag legt Plan International den Fokus auf den Zugang von Mädchen zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten.Folgende Aktivitäten führt Plan International Deutschland zum Welt-Mädchentag durch:9. Oktober: Vorstellung des Berichts "Her Body, her Choice"Anlässlich des Welt-Mädchentages 2023 widmet sich der Bericht "Her Body, her Choice" von Plan International Deutschland dem Thema "Zugang von Mädchen und jungen Frauen zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten weltweit". Unter anderem untersucht der Report, wie weit Mädchen und junge Frauen weltweit, aber auch in Deutschland, über ihren eigenen Körper, ihre Sexualität und ihre Familienplanung bestimmen können.10. + 11. Oktober: Takeover im politischen BerlinBei den sogenannten Takeover-Aktionen übernehmen Mädchen und junge Frauen für einen Tag Führungspositionen in Politik und Gesellschaft, um sich Gehör für ihre Themen zu verschaffen. Zum Welt-Mädchentag übernehmen Romance (18) und Paula (22) aus dem Jugendbeirat von Plan International Deutschland den Fraktionsvorsitz der Grünen von Britta Haßelmann und Katharina Dröge sowie den Fraktionsvorsitz der FDP von Christian Dürr. Darüber hinaus treffen sie sich mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Rolf Mützenich sowie mit dem stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Herrmann Gröhe zu Gesprächen über die politische Teilhabe von Mädchen und jungen Frauen in Deutschland.11. Oktober: Kick-off der Kampagne "Another period is possible"Zum Welt-Mädchentag startet Plan International Deutschland die Kampagne "Another period is possible" gegen Periodenarmut mit dem langfristigen Ziel, dass Mädchen und jungen Frauen in allen Schulen und Bildungseinrichtungen in Deutschland kostenfreie Tampons und Binden zur Verfügung gestellt werden.11. Oktober: Bundesweite Beleuchtungsaktionen in PinkAm Abend des Welt-Mädchentages, dem 11. Oktober, macht Plan International Deutschland mit der pinkfarbenen Illuminierung bekannter Wahrzeichen und Gebäude in ganz Deutschland auf die Rechte von Mädchen weltweit aufmerksam. Dieses Jahr nehmen wieder zahlreiche Städte und Gemeinden an der bundesweiten Beleuchtungsaktion teil. Pink leuchten werden unter anderem die Seebrücke Sellin auf Rügen, das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, das Riesenrad am Ostbahnhof in München und das neue Plan-Büro an der East Side Gallery in Berlin: https://www.plan.de/presse/pressematerial-zum-welt-maedchentag.html11. Oktober: Einmal um die Welt: "Kilometerzähler für Gleichberechtigung"Mit der Aktion "Kilometerzähler für Gleichberechtigung" werden bis zum Welt-Mädchentag gemeinsam mit Unterstützer:innen innerhalb eines Monats viele Tausende Kilometer zurückgelegt, um damit einmal symbolisch die ganze Welt zu umrunden und Spenden für Plans Mädchenfonds zu sammeln. Ob zu Fuß, auf dem Rad oder auf dem Wasser - jeder Kilometer auf dem Weg für mehr Chancengleichheit zählt. Am 11. Oktober wird bekanntgegeben, wie viele Kilometer es insgesamt geworden sind. Alle Informationen zu der Aktion unter www.plan.de/kilometerzaehler11. Oktober: Benefiz-Lesung zum Thema weibliche Genitalverstümmelung in MünchenDas Thema geht unter die Haut: Aktivistin und Autorin Fadumo Korn sowie Schauspielerin und Plan-Patin Jule Ronstedt lesen am Abend des Welt-Mädchentages im Münchner Museum Mensch und Natur aus den Büchern "Geboren im Großen Regen" und "Schwester Löwenherz", in denen Fadumo Korn u.a. ihre Erfahrungen mit der massiven Menschenrechtsverletzung der weiblichen Genitalverstümmelung beschreibt. Die Benefiz-Lesung startet um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter:innen freuen sich über Spenden.Pressekontakt:Weitere Informationen und Fotos:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgAlexandra Tschacher, Teamleitung Media Relations, Tel. 040/607716-278Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040/607716-204, presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5617909