DJ Schaade neuer Präsident des RKI

BERLIN (Dow Jones)--Lars Schaade ist neuer Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), wie das Institut mitteilte. Der 57 Jahre alte Mediziner hatte das Institut bereits seit dem 1. April kommissarisch geleitet. "Ich freue mich, dass mit Lars Schaade ein international renommierter Wissenschaftler mit langjähriger Führungserfahrung im RKI und in der Bundesverwaltung das RKI leiten wird", betonte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete Ernennungsurkunde an Schaade überreichte. Zuvor hatte das Bundeskabinett Lauterbachs entsprechendem Vorschlag den Angaben zufolge zugestimmt. Die feierliche Amtseinführung im RKI finde am 9. Oktober statt.

Schaade war den Angaben zufolge im Jahr 2010 als Leiter des Zentrums für Biologische Sicherheit an das RKI gekommen. Seit 2011 war er als Vizepräsident Teil der Institutsleitung, Präsident war bis 2015 Reinhard Burger und danach bis März 2023 Lothar Wieler. Schaade sei Autor und Mitautor zahlreicher Publikationen, insbesondere auf den Gebieten der medizinischen Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Während der Corona-Pandemie leitete er den internen Krisenstab des Instituts.

October 04, 2023 07:18 ET (11:18 GMT)

