DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Dienstleister im September erholt

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im September erholt gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 50,3 von 47,3 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 49,8 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 49,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

VDMA: Flaue Weltkonjunktur belastet Maschinen- und Anlagenbau

Die schwache Weltkonjunktur sorgt weiter für rückläufige Bestellungen beim Maschinen- und Anlagenbau. Im August sanken die Auftragseingänge um real 21 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Inlandorders gingen um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, die Auslandsorders um 24 Prozent. Aus dem Euroraum kamen 33 Prozent weniger Aufträge, aus den Nicht-Euro-Ländern waren es 20 Prozent weniger Orders.

Saudi-Arabien verlängert Ölförderkürzung bis Jahresende

Saudi-Arabien will seine Ölförderkürzung bis zum Jahresende verlängern, da die Verknappung des Angebots die Energiepreise stützt. Das Königreich werde seine Ölproduktionskürzung von 1 Million Barrel pro Tag bis Ende Dezember fortsetzen, teilte die saudische Presseagentur mit. Die Kürzung gilt seit Juli, wobei die Produktion des Königreichs im November und Dezember voraussichtlich bei rund 9 Millionen Barrel pro Tag liegen werde, hieß es in der Erklärung.

S&P Global: Eurozone-Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im September

Die Eurozone-Wirtschaft hat im September im Rezessionsbereich verharrt, wenngleich sie ihre Talfahrt verlangsamte. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 47,2 Zähler von 46,7 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 47,1 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Eurozone-Erzeugerpreise steigen im August moderat

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im August moderat gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens ihrer Prognosen einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 11,5 Prozent niedriger. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Minus von 11,5 Prozent gelautet.

Lagarde bekräftigt jüngste Zins-Guidance des EZB-Rats

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die vom Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) im September ausgegebene Zins-Guidance bestätigt, der zufolge die EZB ihre Zinsen vorerst nicht mehr anheben dürfte. Lagarde sagte in einer aufgezeichneten Grußbotschaft für eine EZB-Forschungskonferenz, die EZB habe ihre geldpolitischen Entscheidungen von den Inflationsaussichten, der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission abhängig gemacht.

IW: Stellplatzpflicht verteuert Neubauten um 10 Prozent

Beim Bau von Häusern und Wohnungen sind Stellplätze laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) "ein besonders großer Kostentreiber". Die Stellplatzverordnungen verpflichteten Bauherren, bei neuen Immobilien auch Plätze für Autos zu schaffen - egal, ob die Bewohner den Stellplatz brauchten oder nicht. "Das treibt den Preis für Neubauwohnungen mit Tiefgarage um zehn Prozent nach oben", so das IW.

CSU vor Landtagswahl in Bayern weiter auf schwachem Umfragewert

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern sieht eine Umfrage die CSU weiter auf einem für die Partei schwachen Wert. In der am späten Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die Bild-Zeitung kommen die Christsozialen von Ministerpräsident Markus Söder auf 36 Prozent. Vor fünf Jahren fuhr die CSU mit 37,2 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis seit fast 70 Jahren ein. Auf die CSU folgen in der Umfrage die Freien Wähler und die Grünen mit jeweils 15 Prozent. Die AfD käme nun auf 14 Prozent, gefolgt von der SPD mit 9 Prozent. Der FDP droht mit 4 Prozent ein Ausscheiden aus dem Landtag.

CDU liegt in Hessen in neuer Umfrage weiter deutlich vorn

Kurz vor der Landtagswahl in Hessen liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein in einer neuen Umfrage weiter deutlich vorn. Die am Mittwoch von der Bild-Zeitung veröffentlichte Erhebung des Instituts Insa sieht die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein bei 31 Prozent. Die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommt ebenso wie Grüne und AfD auf 16 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5 Prozent. Bliebe es bei der Wahl am Sonntag dabei, könnten sie erstmals in den Wiesbadener Landtag einziehen.

Hessens Ministerpräsident fordert Grenzkontrollen

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat vor der hessischen Landtagswahl die Bundesregierung zu Grenzkontrollen aufgefordert und eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD ausgeschlossen. "Wir sprechen hier oftmals von einer Brandmauer, ich spreche sogar von einem tiefen Graben", sagte Rhein im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf die AfD. Deren Werte passten nicht zu christdemokratischen Werten. Er verneinte zudem die Frage, ob es eine Abstimmung der CDU mit der AfD, wie kürzlich in Thüringen geschehen, geben werde.

EU-Abgeordnete geben grünes Licht für neuen Klimakommissar

Die Abgeordneten im Umweltausschuss des Europaparlaments haben grünes Licht für den neuen Klimakommissar Wopke Hoekstra und den neuen Beauftragten für das Klimaschutzpaket Green Deal, Maros Sefcovic, gegeben. Für beide Kandidaten gab es im Ausschuss eine Zweidrittelmehrheit, wie der Vorsitzende Pascal Canfin in Straßburg mitteilte.

Pestizid Chlorpyrifos-methyl bleibt in der EU verboten

Das Pestizid Chlorpyrifos-methyl bleibt in der Europäischen Union verboten. Das Gericht der EU wies die Klagen eines spanischen und eines portugiesischen Herstellers von Pflanzenschutzmitteln gegen die Nichterneuerung der Genehmigung ab. Im Jahr 2020 hatte die EU-Kommission entschieden, die Schädlingsbekämpfungsmittel Chlorpyrifos und Chlorpyrifos-methyl zu verbieten.

Chemie-Nobelpreis geht an drei Entdecker von Quantenpunkten

Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov, drei in den USA arbeitende Entdecker von sogenannten Quantenpunkten. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften zeichnete die Wissenschaftler in Stockholm für ihre Arbeit an den Nanopartikeln aus, "die so klein sind, dass ihre Größe ihre Eigenschaften bestimmt", hieß es in der Begründung.

Philippinen heben Deckelung der Reispreise wieder auf

Die philippinische Regierung hat die Preisobergrenze für Reis rund einen Monat nach ihrer Einführung wieder aufgehoben. Präsident Ferdinand Marcos sprach von der "richtigen Zeit" für diese Maßnahme und kündigte gleichzeitig an, arme Bevölkerungsteile und die Landwirtschaft weiterhin unterstützen zu wollen. Im Kampf gegen die Inflation hatte die Regierung die Reispreise Anfang September auf 41 Pesos (rund 68 Cent) beziehungsweise 45 Pesos für qualitativ höherwertigen Reis gedeckelt.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep 44,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep PROGNOSE: 43,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Aug war 46,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep 49,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep PROGNOSE: 50,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Aug bei 49,8

US/MBA Market Index Woche per 29. Sep -6,0% auf 178,2 (Vorwoche: 189,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 29. Sep -5,7% auf 136,6 (Vorwoche: 144,8)

US/MBA Refinance Index Woche per 29. Sep -6,6% auf 384,6 (Vorwoche: 411,7)

