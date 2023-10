Wie zufrieden sind junge Tech-Worker:innen mit ihren Jobs? Blicken sie sorgenvoll auf KI-Entwicklungen oder sehen sie darin Chancen? Und was ist mit dem Homeoffice? Eine großflächig angelegte Untersuchung liefert überraschende Antworten. Fast 80 Prozent der jungen Deutschen in Tech-Berufen blicken mit Zuversicht auf die KI-Entwicklungen in ihrer Branche. Wirkliche Sorgen um ihren Job machen sich nur 15 Prozent.AnzeigeAnzeige Fast zwei Drittel der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...