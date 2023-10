In San Francisco wurde eine Frau angefahren. Anschließend überfuhr ein autonomes Fahrzeug sie und parkte auf ihr. Die Feuerwehr musste das Auto wegheben. In San Francisco hat sich ein schwerer Unfall mit einem Robotaxi von Cruise ereignet. Eine Frau befindet sich laut Bericht des San Francsico Chronicle noch in einem kritischen Zustand. Der autonome Wagen hatte nach dem Aufprall der Person mit einem anderen Fahrzeug auf der Frau gebremst. Die Feuerwehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...