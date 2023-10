Die CHAPTERS Group AG hat den Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht. Der Serienakquisiteur hat in H1 weitere 5 operativen Gesellschaften übernommen, wodurch sich das Portfolio per Ende Juni '23 auf 31 operative Gesellschaften vergrößert hat. Der Pro-forma-Umsatz der CHAPTERS-Gruppe stieg auf EUR 43,7 Mio., ein Anstieg um 77% gegenüber EUR 24,7 Mio. in H1 '22. Das bereinigte Pro-forma-EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um 61% auf 11,1 Mio. EUR. Die finanzielle Situation bleibt komfortabel und erlaubt weitere Investitionen in das organische und externe Wachstum der Gruppe mit liquiden Mitteln in Höhe von EUR 33,9 Mio. und EUR 19,4 Mio. in Wertpapieren. Die Kennziffer des Basiswerts stieg auf EUR 7,19 je Aktie und spiegelt die wertsteigernde Entwicklung des CHAPTERS-Portfolios wider. Insgesamt bescheinigt der Halbjahresbericht einen weiteren Wachstumsschub für die Gruppe. Wenngleich die tatsächliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Dynamik Portfolios folgt, passen die Analysten von AlsterResearch ihre OPEX-Schätzungen für das GJ23 an. Das Bewertungsmodell von AlsterResearch unterstützt das Kursziel von EUR 22,00 und das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG