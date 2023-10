Der AWS Marketplace bietet die kostengünstige Pay-as-you-go-Version der Boomi-Plattform, um Kunden das volle iPaaS-Erlebnis zu bieten, ohne dass sie jährliche Abonnements oder langfristige Verträge abschließen müssen

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass Boomi Pay-As-You-Go, eine Self-Service, Pay-as-you-go-Edition der Boomi-Plattform, jetzt im AWS Marketplace verfügbar ist, einem digitalen Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten unabhängiger Softwareanbieter, die es einfach machen, Software zu finden, zu testen, zu kaufen und einzusetzen, die auf Amazon Web Services (AWS) läuft.

Mit einer monatlichen Standardgebühr und einer nutzungsbasierten Preisgestaltung bietet Boomi Pay-As-You-Go AWS-Kunden vollen Zugang und die Freiheit, alle Services der preisgekrönten Boomi-Plattform zu nutzen, ohne dass jährliche Abonnements oder langfristige Verträge erforderlich sind. Die Dienstleistungen von Boomi Pay-As-You-Go umfassen: Integration, API Management, Master Data Hub, Flow, B2B/EDI Management und Event Streams.

Als kostengünstige und risikoarme Option für Entwickler haben AWS-Kunden jetzt die Möglichkeit, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen, indem sie Daten, Anwendungen, Prozesse und vieles mehr einfach integrieren und automatisieren und gleichzeitig weitere Kosteneinsparungen und kürzere Projektlaufzeiten erzielen. Boomi Pay-As-You-Go bietet Kunden die Freiheit, nur für das zu zahlen, was sie nutzen eine ideale Lösung für Start-up-Kunden und Solo-Entwickler, die bisher nicht in Jahresverträge investieren konnten, aber dennoch die vollen Vorteile einer Integrationsplattform as a Service (iPaaS) nutzen möchten.

Boomi Pay-As-You-Go umfasst:

Robuste Konnektivität. Unbegrenzte Konnektivität, Integrationen, APIs, Benutzer und Umgebungen.

Integration. Schnellere und einfachere Integration durch die Nutzung einer großen Bibliothek mit vorgefertigten Anwendungskonnektoren und Integrationsrezepten, um die Integration zu beschleunigen.

Master Data Hub. Bereinigen, synchronisieren und bereichern Sie Daten im gesamten Unternehmen. Erstellen Sie Golden Records für jede beliebige Datendomäne, um vertrauenswürdige Daten zu erhalten.

API-Verwaltung. Entwerfen, sichern, verwalten und skalieren Sie APIs, um APIs mühelos zu veröffentlichen und zu verwalten und gleichzeitig den Datenzugriff vor Ort, in der Cloud oder am Edge zu verwalten.

B2B/EDI-Verwaltung. Verändern Sie die Art und Weise, wie Transaktionen mit Handelspartnern abgewickelt werden. Optimieren Sie das Partnermanagement mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die es Unternehmen ermöglicht, schnell mit Partnern, Lieferanten und Verkäufern zusammenzuarbeiten, um die Transparenz der Lieferkette und die Effizienz des Handels zu erhöhen.

Event-Streams. Erstellen Sie leistungsstarke, skalierbare, ereignisgesteuerte Verbindungen, die die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bieten, die Sie für die anspruchsvollsten Integrationsanwendungen benötigen.

"Für AWS-Kunden, die sich nicht an monatliche Abonnements und Jahresverträge binden möchten, ist Boomi Pay-As-You-Go die ideale Lösung, insbesondere für Unternehmen in der Anfangsphase, Beratungsfirmen oder kleine Unternehmen mit eigener Entwicklung", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer. "Kunden können sich nahtlos mit ihren Anwendungen und AWS-Services wie Amazon S3, Amazon SNS, Amazon RDS und Amazon Redshift verbinden, um die digitale Transformation zu beschleunigen ohne eine Vertragsverpflichtung für eine Integrationsplattform. Das Schöne an diesem Modell ist, dass es keine Beschränkungen für das gibt, was Kunden auf Boomi Pay-As-You-Go aufbauen oder betreiben können."

Boomi Pay-As-You-Go kann direkt im AWS Marketplace erworben werden oder indem Sie sich für die kostenlose Testversion von Boomi anmelden.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern einschließlich Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu managen und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

