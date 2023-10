© Foto: Unsplash



Während US-Staatsanleihen zeitweise auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2007 geklettert sind, ist Tom Lee nach wie vor bullish für US-Aktien.

Anleger sollten optimistisch bleiben, dass sich der US-Aktienmarkt in diesem Jahr erholen werde, rät Tom Lee, Managing Partner und Head of Research bei Fundstrat Global Advisors.

"Ich denke, Investoren sollten sich daran erinnern, dass die beste Gelegenheit, richtig Geld zu verdienen, in Zeiten der Angst ist. Das war im März 2023 oder im Oktober 2022 der Fall", so Lee in der CNBC-Sendung "Closing Bell: Overtime" am Dienstag.

Und weiter: "Es macht immer noch Sinn, optimistisch zu sein, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt."

Lees Äußerungen folgten auf einen schwierigen Handelstag an der Wall Street. Alle drei großen US-Indizes schlossen am Dienstag im Minus: der S&P 500 um 1,4 Prozent und der technologielastige Nasdaq Composite um 1,9 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average beendete den gestrigen Handelstag mit einem Minus von rund 1,3 Prozent.

Unterdessen stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen weiter an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte mit 4,9 Prozent den höchsten Stand seit 16 Jahren. Erstmals seit 2007 stieg die Rendite 30-jähriger US-Anleihen heute sogar zeitweise über die Marke von fünf Prozent, berichtet Barron's.

Lee fügte hinzu, dass die hohen Anleiherenditen zwar auf den ersten Blick attraktiv erschienen, Anleger aber nicht vergessen sollten, dass die längerfristige Entwicklung in der Regel für Aktien spreche. "Die durchschnittliche nominale Rendite des S&P liegt bei acht Prozent, und nach einem Rückgang wie diesem wird sie wahrscheinlich bei zehn Prozent pro Jahr liegen. Jemand könnte also heute sein Geld in den S&P investieren und in den nächsten zehn Jahren die doppelte Rendite erzielen wie mit US-Staatsanleihen".

Lee bleibt auch optimistisch, dass die Wall Street schon bald eine "ziemlich heftige Aufwärtsrally" erleben könnte und hält an seiner früheren Prognose von 4.825 Punkten für den S&P 500 zum Jahresende fest.

"Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres eine schöne Rallye erleben werden", so Lee. "Aber ich weiß nicht, wann es losgeht. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht beginnt sie morgen. Es könnte in drei Wochen losgehen."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

