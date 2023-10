Die ABN AMRO Bank NV gab heute ihre strategische Partnerschaft mit Motive Partners bekannt, einer führenden internationalen Privatkapitalgesellschaft, die sich auf Risiko-, Übernahme- und Wachstumsinvestitionen in technologiegestützte Finanz- und Geschäftsdienstleistungen fokussiert.

Der Schritt weist auf das gemeinsame Engagement zweier großer Finanztechnologie-Investoren für die Unterstützung fortlaufender Innovation und kontinuierlichen Wachstums im expandierenden Finanztechnologiebereich hin. Motive Ventures, die Frühphasen-Risiko-Abteilung von Motive Partners, wird den ABN AMRO Ventures Fonds (AAV) verwalten, der 15 Unternehmen in der Frühphase umfasst. Außerdem wird ABN AMRO zu einem bedeutenden Investor in von Motive verwaltete Instrumente werden.

Angesichts einer zwischen 2021 und 2022 um 70% rückläufigen Finanzierung in der Finanzdienstleistungsbranche und einer Reduzierung der Investitionsprogramme zahlreicher Risikokapitalgeber schlagen Motive Partners und ABM AMRO nun einen neuen Weg ein. Die Partnerschaft führt zwei führende Risikoplattformen zusammen, die jeweils eine jahrzehntelange Finanztechnologie-Expertise und großen Einsatz für die Innovation sowohl bei Finanzdienstleistungen als auch im Bereich Risikokapital mitbringen. Ihr Ziel besteht darin, den Finanztechnologiebereich zu stärken und die Innovation durch die Einführung der Experten aus dem Umfeld von Motive Partners in das AAV-Portfolio und das breiter aufgestellte Netzwerk von ABN AMRO voranzubringen. Das Portfolio von Motive Ventures besteht aus 21 Investitionen in Unternehmen der Seed- und Serie A-Finanzierungsphase aus den Vereinigten Staaten und Europa. Das kombinierte AAV-Motive Ventures Portfolio wird somit 36 Unternehmen umfassen.

Die neue Partnerschaft baut auf zwei Säulen auf. Erstens wird Motive Ventures das Management des AAV mit einem verwalteten Vermögen von 150 Millionen Euro übernahmen. Dadurch wird die umfassende und tief gehende Expertise von Motive Partners optimal genutzt. Um die nahtlose Kontinuität der AAV-Aktivitäten zu gewährleisten und die Fähigkeiten von Motive Ventures zu stärken, treten Hugo Bongers, Managing Director und Leiter von ABN AMRO Ventures und Tim Wanders, Executive Director bei ABN AMRO, als Partner bzw. Vorstand in Motive Ventures ein.

Zweitens wird ABN AMRO zu einem bedeutenden Investor in von Motive verwaltete Instrumente werden. Diese Investition unterstreicht die Motivation und das kontinuierliche Engagement von ABN AMRO, um gemeinsam mit Motive Partners neue Wege bei der Finanztechnologie-Innovation zu beschreiten.

Edwin van Bommel, Chief Strategy Innovation Officer bei ABN AMRO merkt dazu an: "Unsere Zusammenarbeit mit Motive Ventures stellt für ABN AMRO einen Meilenstein dar. Wir sind überzeugt, dass ein Bündeln der Kräfte mit einem klaren Marktführer im schnell expandierenden Finanztechnologie-Bereich nicht nur die Innovation voranbringen, sondern auch unseren Wettbewerbsvorteil vergrößern wird. Diese Partnerschaft wird unseren strategischen Ehrgeiz stützen, der darauf gerichtet ist, für unsere Kunden eine persönliche Bank in einem digitalen Zeitalter sein zu wollen."

Ramin Niroumand, Partner bei Motive Partners und Leiter von Motive Ventures erklärte: "ABN AMRO ist bei Investitionen im europäischen Finanztechnologiebereich seit langem führend unter den Finanzinstituten. Mit Portfolio-Unternehmen wie Tink und Penta haben sie bereits großartige Investitionen und Ausstiege sowie ein tief reichendes Verständnis davon, wie man im globalen Umfeld strategische Werte schafft, demonstriert. Wir haben bereits bei mehreren gemeinsamen Investments zusammengearbeitet. Daher freuen wir uns sehr, dass Hugo und Tim zum Team von Motive Ventures stoßen."

Die strategische Partnerschaft soll im vierten Quartal 2023 geschlossen werden. Hugo Bongers und Tim Wanders werden noch vor Jahresende zum Motive-Team kommen.

Über ABN AMRO

ABN AMRO ist eine nordwesteuropäische Bank für Privat- und Geschäftskunden sowie für Private-Banking mit Sitz in Amsterdam. Wir wollen für unsere Kunden eine persönliche Bank in einem digitalen Zeitalter sein. Eine Bank, die, zusammen mit unseren Kunden und Partnern, den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft gestaltet und ermöglicht. Unsere Bestrebungen stützen sich auf unser zentrales Ziel: "Banking zum Besseren, für zukünftige Generationen". Unser Fokus liegt auf Nordwesteuropa. Mit mehr als 20.000 Kollegen, von denen rund 5.000 außerhalb der Niederlande arbeiten, bedienen wir mehr als 5 Millionen Kunden.

Über Motive Partners

Motive Partners ist eine spezialisierte Privatkapitalgesellschaft mit Niederlassungen in New York City, London und Berlin, die sich auf Risiko-, Wachstums- und Übernahme-Investitionen in technologiegestützte Finanz- und Geschäftsdienstleistungsunternehmen in Nordamerika und Europa konzentriert und dabei fünf primäre Teilsektoren abdeckt: Bankwesen und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analytik, Vermögensverwaltung und Versicherungen. Motive Partners bringt differenziertes Fachwissen, Verbindungen und Fähigkeiten für die Schaffung langfristiger Werte bei Finanztechnologieunternehmen mit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.motivepartners.com.

Über Motive Ventures

Motive Ventures ist der Frühphasen-Investment-Zweig von Motive Partners, der sich auf Finanztechnologie-Investitionen in den Finanzierungsphasen Pre-Seed bis Serie A in Nordamerika und Europa fokussiert. Motive Ventures wird gestützt von global anerkannten Technologieunternehmern, Veteranen der Branche sowie führenden Institutionen und Risikoinvestoren. Aktuell besteht das Team aus 13 Mitarbeitern in Berlin, London und New York.

