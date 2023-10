ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B nach der Ankündigung eines Auftrages zur Lieferung von Logistik-Lkw ins Baltikum auf "Sell" mit einem Kursziel von 213 schwedischen Kronen belassen. Die Nachricht dürfte nur einen begrenzten Einfluss auf den Aktienkurs haben, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Auftrag an sich sei zwar positiv zu werten, beziehe sich aber auf einen relativ langen Zeithorizont./la/ajx



ISIN: SE0000115446