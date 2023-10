Ist es lukrativer, in Anleihen zu investieren anstatt in Aktien? Dieser Frage widmet sich Tim Oechsner von der Wertpapierhandelsbank Steubing im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV. Der Experte ordnet ein, welche Anlageklasse in der derzeitigen Marktlage attraktiver ist für Anleger. Dafür vergleicht Oechsner die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Assets miteinander. Als Beispiel dafür stellt er die Aktie von Porsche der Unternehmensanleihe des Autobauers gegenüber. Wie das Fazit des Börsenprofis lautet, erfahren Sie im Interview. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.