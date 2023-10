© Foto: Mark Reinstein/MPI - picture alliance / Captital Pictures



Die US-Unternehmen haben im September die wenigsten Arbeitsplätze seit Anfang 2021 geschaffen, laut ADP. Das könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Leitzinsen doch nicht weiter zu erhöhen.

Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft stieg im vergangenen Monat um 89.000, nachdem sie im August um 180.000 zugenommen hatte. Dies geht aus einer Umfrage des ADP Research Institute in Zusammenarbeit mit dem Stanford Digital Economy Lab hervor. Die Zahlen bleiben damit deutlich hinter den Markterwartungen zurück.

Im Schnitt hatten Ökonomen einen Zuwachs von 150.000 prognostiziert, wie aus einer Umfrage des Wall Street Journal hervorgeht. Die unerwartet schwachen Zahlen deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in mehreren Branchen nachlässt.

"Negative Nachrichten können für die Börsen positiv sein", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners, in einer Schnelleinschätzung zu den Zahlen. "Die private ADP-Agentur zeigt für den September den geringsten Stellenzuwachs seit 32 Monaten. Das ist ein dickes Ausrufezeichen."

Schwache Zahlen vom Arbeitsmarkt könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, die Leitzinsen in diesem Jahr doch nicht weiter zu erhöhen. Bislang hat die Fed noch eine Zinserhöhung für 2023 angekündigt.

Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes 11 bestimmten Sektoren zugeordnet sind? Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren: Der Schlüssel zur Performance!

"Sollte sich der Arbeitsmarkt in den USA tatsächlich deutlich abkühlen, wäre eine weitere Zinserhöhung wohl für die Fed kein Thema mehr", sagt Altmann. "Sollte der heutige Tag tatsächlich eine Trendwende am Arbeitsmarkt einläuten, wäre die Trendwende bei den Zinsen wohl nicht mehr weit entfernt."

Die Märkte rechnen aktuell noch mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu drei mit einer Zinserhöhung im November und sehen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent für einen Zinsschritt spätestens im Dezember.

Der ADP-Bericht kann Aufschluss über die Stärke des Arbeitsmarktes geben, ist aber keine genaue Vorhersage für den offiziellen Beschäftigungsbericht der Regierung, der am Freitag folgt. Die beiden Berichte können auf Monatssicht manchmal stark von einander abweichen, auch wenn sie sich dann längerfristig gesehen in dieselbe Richtung bewegen.

Es wird erwartet, dass die Regierung am Freitag berichtet, dass im September 170.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, einschließlich Neueinstellungen in der Regierung. Der ADP-Bericht schließt die Beschäftigung in der Regierung aus.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

Jetzt den vollständigen Artikel lesen