New York (ots/PRNewswire) -Die weltbekannte Seidenmarke LILYSILK hat sich erneut mit der National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) zusammengetan, um das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen und den Beginn des Brustkrebsmonats 2023 einzuläuten. Die Marke wird eine Geschenkaktion zum Thema Brustkrebs organisieren und inspirierende Geschichten von Überlebenden erzählen, nachdem LILYSILK kürzlich 1.500 Seiden-Augenmasken für die HOPE-Kits von NBCF (https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-honors-international-day-of-charity-1-500-eye-masks-donated-to-national-breast-cancer-foundation-301915691.html) gespendet hat, um Frauen in Behandlung Trost und Unterstützung zu spenden.LILYSILK startet die Aktion am 28. Oktober und verfolgt das Ziel, LILYSILK-Fans in aller Welt zu motivieren, sich an der Aufklärung über Brustkrebs zu beteiligen. LILYSILK ist der festen Überzeugung, dass wir alle gemeinsam etwas bewirken und die von Brustkrebs Betroffenen unterstützen können, um auch ihnen ein großartiges Leben zu ermöglichen. Darüber hinaus plant die NBCF, am selben Tag auch eine ähnliche Veranstaltung auf ihren Social-Media-Kanälen abzuhalten."Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit mit LILYSILK und ihr Engagement für unsere Mission 'Helping Women Now'", sagte Candice Hensley, NBCF Senior Manager of Strategic Partnerships. "Dieses Jahr spendete LILYSILK Augenmasken im Wert von 43.500 US-Dollar für unsere HOPE-Kits, die an Frauen verteilt werden, die sich einer Brustkrebsbehandlung unterziehen. Dank dieser großzügigen Spende werden sich Frauen verwöhnt und geliebt fühlen, wenn sie es am meisten brauchen."Im Rahmen der Kampagne zur Sensibilisierung für Brustkrebs hat LILYSILK die Brustkrebsüberlebende Mindy eingeladen, von ihrem inspirierenden Weg zu berichten. Mindy, eine ehemalige Leichtathletin, bei der im Jahr 2016 Brustkrebs diagnostiziert wurde, hat sich fünf Jahre lang mit unerschütterlicher Positivität und Entschlossenheit ihrem Kampf gestellt und gilt nun, nachdem sie den Krebs besiegt hat, als Musterbeispiel für Widerstandskraft. LILYSILK wird Ende Oktober auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Marke (@LILYSILK (https://www.instagram.com/lilysilk/?hl=en)) ein berührendes Video veröffentlichen, das Mindys Weg, ihre Anpassung an das Leben nach der Diagnose und ihr Streben nach Glück dokumentiert."Es ist uns eine große Ehre, erneut mit der NBCF zusammenzuarbeiten und an den Aktivitäten des Brustkrebsmonats 2023 teilzunehmen. Wir engagieren uns sehr für diese Sache und sind bestrebt, einen positiven Beitrag zu leisten", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Unsere gemeinsamen Bemühungen haben die Kraft, Veränderungen anzustoßen, ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen und letztlich etwas im Kampf gegen den Brustkrebs zu bewirken. Wir hoffen, dass unser Engagement vielen Frauen auf der ganzen Welt als Inspiration dienen wird."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2236082/LILYSILK_teams_National_Breast_Cancer_Foundation_Inc___spread_awareness.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brustkrebsmonat-2023-lilysilk-steigert-das-bewusstsein-fur-brustkrebs-mit-inspirierenden-und-beruhrenden-geschichten-und-fantastischen-werbegeschenken-301944466.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5618207