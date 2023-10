Clarity AI, die führende Technologieplattform für Nachhaltigkeit, wurde von Fast Company in die prestigeträchtige jährliche Liste der "Brands That Matter" 2023 aufgenommen.

Mit dieser Liste möchte Fast Company, die weltweit führende Marke für Wirtschaftsmedien, über die "Visionen von Unternehmen und die Themen des Managements" hinausgehen und Marken auszeichnen, "die bei ihren Kunden eindeutig Begeisterung auslösen und ein Modell dafür bieten, was andere Marken anstreben sollten und im besten Fall erreichen können".

Clarity AI wurde unter mehr als 1.000 Bewerbungen für seinen Beitrag ausgewählt, der es "Unternehmen, Investoren und anderen ermöglicht, sicherzustellen, dass sie nachhaltig investieren, indem sie Metriken verfolgen, die von Daten über die Klimaauswirkungen bis hin zur Gleichstellung der Geschlechter und der Vielfalt in den Vorständen prominenter Unternehmen reichen". Darüber hinaus hebt Fast Company die Rolle von Clarity AI bei der "Verbesserung künstlicher Technologien und dem Verständnis der zahlreichen Vorteile, die sie bieten können" hervor.

Rebeca Minguela, Gründerin und CEO von Clarity AI, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, auf der Liste der "Brands That Matter" zu stehen, was ein Beweis für die Mission unserer Marke ist, sozialen Einfluss auf die Märkte auszuüben. Wir sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, den sich wandelnden Nachhaltigkeitsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, und Investoren, Unternehmen, Regierungen und Verbrauchermarken den Zugang zu besseren Daten, Methoden und Instrumenten zu ermöglichen, um verantwortungsvollere Entscheidungen zu treffen."

Der Bedarf an qualitativ hochwertigen Nachhaltigkeitsdaten, standardisierten Methoden und anpassbaren Instrumenten ist im Jahr 2023 so groß wie nie zuvor. In Anbetracht der weltweiten Einführung von Nachhaltigkeitsvorschriften und der zunehmenden Bedeutung der Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen ist die Vereinfachung von Pflichtangaben und die Verringerung menschlicher Fehler (die bis zu 80 der Fehler in der Berichterstattung ausmachen) ein Kernpunkt des Modells von Clarity AI von entscheidender Bedeutung, um Nachhaltigkeitsziele voranzubringen.

Als Reaktion auf das wachsende Bedürfnis der Verbraucher, Einblicke in die Umweltauswirkungen ihrer Einkäufe zu erhalten, hat sich Clarity AI mit Klarna, einem führenden globalen Zahlungsanbieter und Shopping-Service, sowie Aspiration, einem führenden globalen Klimafinanzierungsunternehmen, zusammengeschlossen, um den Zugang zu Nachhaltigkeitsinformationen zu demokratisieren.

Zusätzlich zu dieser Auszeichnung wurde Clarity AI Anfang des Jahres von Fast Company in die Liste der "2023 World's Most Innovative Companies" aufgenommen. Erst kürzlich wurde das Unternehmen von der Investment Week als bester Anbieter von Research und Ratings für nachhaltige Anlagen ausgezeichnet.

