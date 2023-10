Zürich (ots) -Elegant gestaltet. Praktische Neuerungen. Eine leistungsstarke Kamera sowie neuartige Bildbearbeitungsfunktionen. Das alles, und noch viel mehr, bieten das neue Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Ab dem 12. Oktober 2023 schweizweit im Handel erhältlich, sorgen die neuesten Smartphones von Google für ein einzigartiges Nutzererlebnis.Google hat Pixel 8 (https://store.google.com/product/pixel_8?utm_source=keyword&utm_medium=google_oo&utm_campaign=GS107702&utm_content=blog) und Pixel 8 Pro (https://store.google.com/product/pixel_8_pro?utm_source=keyword&utm_medium=google_oo&utm_campaign=GS107702&utm_content=blog) mit künstlicher Intelligenz im Kern für eine noch praktischere und persönlichere Erfahrung entwickelt. Diese Smartphones sind vollgepackt mit neuartigen Funktionen, die alle durch den Google Tensor G3-Prozessor ermöglicht werden. Hier ein Überblick - vom Design über die neuen Sensoren, die aktualisierten Kameras bis zu weiteren Features:Eleganter Look für den AlltagPixel 8 und Pixel 8 Pro sind elegant gestaltet, mit einer weichen Silhouette, schönen Metalldetails und Recyclingmaterialien.Mit seinen konturierten Kanten und der im Vergleich zum Vorgängermodell kompakteren Grösse liegt Pixel 8 gut in der Hand. Das 6,2-Zoll-Actua-Display bietet Klarheit wie im echten Leben. Pixel 8 zeigt sich mit satinierten Metalldetails und einer Rückseite aus poliertem Glas. Es ist in den Farben Hazel, Obsidian und Rose erhältlich.Das 6,7-Zoll-Super-Actua-Display von Pixel 8 Pro verfügt über das bisher hellste Display. Auch bei direktem Sonnenlicht wirken seine Ultra-HDR-Bilder bestechend lebensecht. Das Display ist komplett flach; so erhalten die Nutzerinnen und Nutzer eine immersive Darstellung auf mehr Fläche. Die Rückseite besteht aus mattem Glas und einem polierten Aluminiumrahmen. Pixel 8 Pro kommt in den Farben Bay, Obsidian und Porcelain.Auf der Rückseite von Pixel 8 Pro befindet sich ein Temperatursensor, mit dem schnell die Temperatur von Gegenständen gemessen werden kann. Damit kann zum Beispiel festgestellt werden, ob die Pfanne schon heiss genug zum Braten ist oder ob die Milch im Babyfläschchen die richtige Temperatur hat.Die Pixel-KameraPixel 8 und Pixel 8 Pro bieten leistungsstarke, aktualisierte Kamerasysteme für erstaunliche Foto- und Videoqualität und dazu noch bahnbrechende Bearbeitungsfunktionen.Alle Kameras von Pixel 8 Pro wurden verbessert. Die grössere, ultraweite Linse sorgt für einen noch besseren Makrofokus. Das Teleobjektiv macht Fotos bei 5-fachem optischen Zoom. Die Frontkamera verfügt jetzt über einen Autofokus für die besten Selfies mit einem Pixel Smartphone.Pixel 8 hat dieselbe aktualisierte Hauptkamera sowie eine neue ultraweite Linse für Makrofokus.Die Kamera-App bietet eine intuitive, neu gestaltete Benutzeroberfläche, auf der sich im bevorzugten Foto- und Videomodus schnell Inhalte auffinden und erfassen lassen. Pixel 8 Pro bietet Nutzerinnen und Nutzern Zugriff auf Pro-Funktionen für mehr kreative Kontrolle über die Pixel-Kamera mit Einstellungen wie Verschlusszeit, ISO, 50-MP-Fotos über den gesamten Zoombereich und mehr.Wer kennt es nicht? Das Gruppenfoto wäre eigentlich perfekt, aber jemand schaut wieder einmal nicht in die Kamera. 'Beste Aufnahme' nutzt die vorhandenen Fotos, um das Foto zu machen, das man eigentlich wollte. Dazu erstellt ein integrierter Algorithmus ein kombiniertes Bild aus einer Fotoserie, um jedes Detail optimal aussehen zu lassen.Der 'Magische Editor' in Google Photos ist eine neue und experimentelle Bildbearbeitungsmöglichkeit. Mit Hilfe generativer KI können Fotos damit so optimiert werden, dass sie die Essenz des festgehaltenen Moments bestmöglich wiedergeben. Nutzerinnen und Nutzer können Motive neu positionieren und ihre Grösse verändern oder Voreinstellungen verwenden, um den Hintergrund hervorzuheben.Der 'Magische Audio-Radierer' ermöglicht die einfache Reduktion störender Geräusche im Video - sei es zum Beispiel von Wind oder lärmenden Menschenmengen. Diese neuartige Audiofunktion nutzt hochmoderne Modelle für maschinelles Lernen, um Klänge in verschiedene Ebenen zu unterteilen und deren Pegel zu kontrollieren.Für persönliche Sicherheit und Sicherheit von Daten konzipiertZum Schutz persönlicher Daten und für stärkere Resilienz gegen ausgeklügelte Angriffe ist der Google Tensor G3-Prozessor mit dem Titan M2-Sicherheitschip verbunden. Die Gesichtsentsperrung auf Pixel 8 erfüllt nun die höchsten biometrischen Ansprüche von Android und ermöglicht Zugriff auf Banking- und Zahlungs-Apps wie Google Wallet.Pixel erhält exklusive Updates und Funktionen, die das Smartphone im Laufe der Zeit immer besser machen. Erstmals bietet Google sieben Jahre Software Support (https://blog.google/products/pixel/software-support-pixel-8-pixel-8-pro) für Pixel 8 und Pixel 8 Pro, einschliesslich OS-Upgrades, Sicherheits-Updates und regelmässige Feature Drops.Preise und Verfügbarkeit in der SchweizGoogle Pixel 8 ab CHF 719 (UVP) für die 128GB-Version und Google Pixel 8 Pro ab CHF 999 (UVP) für die 128GB-Version. Die Smartphones können ab heute bei Swisscom, Mobilezone, Digitec und im Google Store (https://store.google.com/ch/?hl=de®ionRedirect=true&pli=1) vorbestellt werden. Ab dem 12. 