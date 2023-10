© Foto: Christian Charisius/dpa



Zu Nullzinszeiten waren Immobilienfonds eine gern gesehene Geldanlage. Nun hat sich der Wind gedreht: An anderer Stelle winken Anlegern höhere Zinsen. Die drohenden Mittelabflüsse stellen Immobilienfonds vor Probleme.

Die europäische Immobilienbranche kämpft schwer mit der zehnmaligen Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese dämpft durch die hohen Zinsen die Nachfrage nach Wohneigentum, weshalb die Immobilienpreise fallen. Das führt insbesondere für Immobilienfonds zu sinkenden Renditen. Obendrein macht der hohe Leitzins andere Anlageklassen wie Anleihen oder Festgeld attraktiver. Viele Sparer könnten daher ihr Geld aus Immobilienfonds abziehen und an anderer Stelle einsetzen.

Die EZB warnte hiervor bereits im April - besonders bei Immobilienfonds, die viele Gewerbeimmobilien besitzen. Laut MSCI brachen die Investitionen in Gewerbeimmobilien in Europa im ersten Halbjahr um 59 Prozent ein, berichtet Bloomberg. Die Bewertungen seien bereits zweistellig gesunken. Das könnte zum Problem werden: Wenn Anleger ihr Kapital abziehen, müssen die Gesellschaften diese besonders illiquiden Immobilien zu einem deutlich schlechteren Preis verkaufen, um schnell an das benötigte Geld zur Auszahlung zu kommen. Da diese Fonds stark mit der Realwirtschaft verbunden sind, können sich deren Probleme schnell auf die gesamte Wirtschaft ausbreiten.

Besonders riskant ist die Lage in Frankreich. Dort sind viele Fonds erst im vergangenen Jahrzehnt gewachsen, sodass sie bereits einen hohen Preis für Immobilien zahlen mussten. Der aktuelle Preisverfall ist demnach deutlich problematischer, wenn sie diese Immobilien jetzt zu niedrigen Preisen wieder verkaufen müssen, um ihre Investoren auszubezahlen. Auch jenseits des Ärmelkanals ist das Problem längst bekannt: Bloomberg zufolge haben Anleger seit dem Brexit mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar aus britischen Immobilienfonds abgezogen. Ein Jefferies-Analyst vermutet im Interview mit Bloomberg, dass deshalb bald einige britische Immobilienfonds Bankrott gehen könnten.

Während das Risiko im europäischen Ausland hoch ist, ist die Situation in Deutschland noch überschaubar. Denn bei offenen Immobilienfonds gilt hierzulande eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Außerdem besteht eine Mindesthaltedauer von zwei Jahren, um besonders kurzfristig orientierte Anleger abzuschrecken. Die Kündigungsfrist verschafft Fondsverwaltern einen Zeitpuffer, um Gebäude in liquide Mittel umwandeln zu können. Dazu kommt, dass sich viele der großen Immobilienfonds hierzulande ihr Portfolio über Jahrzehnte aufgebaut haben, sodass die aktuell sinkenden Preise zwar Probleme, aber keinen Totalverlust darstellen.

Autor: mo für die wallstreetONLINE Zentralredaktion