Ionblox, ein führender Innovator auf dem Gebiet der Batterietechnologie, gab heute die Markteinführung seiner extrem schnell ladenden Lithium-Silizium-Zellen für Elektrofahrzeuge bekannt. Die neuen Zellen des Unternehmens nutzen die überlegene Energiespeicherkapazität von Silizium, um die Ladezeiten drastisch zu verkürzen und gleichzeitig die Reichweite zu erhöhen. Dies versetzt die Hersteller von Elektrofahrzeugen in die Lage, ihre Leistung und Effizienz erheblich zu steigern.

Die Ionblox-Technologie ermöglicht extrem schnelles Laden (XFC), wobei 60 der Batteriekapazität in nur 5 Minuten und 80 in 10 Minuten erreicht werden. Diese Fortschritte ermöglichen das Aufladen von Elektrofahrzeugen in der gleichen Zeit wie das Betanken eines Benzintanks und beseitigen damit eines der Haupthindernisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus versetzen die Hochenergiezellen von Ionblox die Hersteller von Elektrofahrzeugen in die Lage, entweder die Reichweite eines Elektrofahrzeugs mit einem ähnlich großen Ionblox-Batteriepaket um 30 bis 50 zu erhöhen oder mit einem kleineren Ionblox-Batteriepaket Gewicht und Kosten zu reduzieren.

"Die Batterieindustrie ringt seit langem mit der kritischen Herausforderung, hohe Energiespeicherung und schnelles Aufladen in einer einzigen, langlebigen Batterie zu vereinen", so Dr. Herman Lopez, Chief Technology Officer von Ionblox. "Unsere bahnbrechende Lithium-Silizium-Technologie überwindet diese Grenze. Wir haben Hochleistungszellen entwickelt, die nicht nur kompakt und leicht sind, sondern auch robust genug für den Dauerbetrieb bei extremen Schnellladungen von 5 Minuten, wodurch die Leistungskluft zwischen Elektrofahrzeugen und ihren Pendants mit Verbrennungsmotor effektiv geschlossen wird."

Die Lithium-Silizium-Zellen von Ionblox lassen sich nicht nur effizienter laden, sondern behalten auch ihre Leistung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs bei. Bei strengen Tests von großformatigen Pouch-Zellen mit einer Kapazität von 32 Ah haben die Batterien von Ionblox mehr als 1.000 extreme Schnellladezyklen mit minimaler Verschlechterung überstanden. Ermöglicht wird dies durch eine patentierte vorlithiierte Siliziummonoxid-Anode und eine einzigartige Zellarchitektur, die auf bestehenden Zellfertigungsanlagen aufgebaut werden kann.

Im Jahr 2022 erhielt Ionblox einen neuen Auftrag des United States Advanced Battery Consortium (USABC) zur Entwicklung kostengünstiger und schnell aufladbarer Zellen auf Siliziumbasis für Elektrofahrzeuge. Ionblox hat zudem eine strategische Investition von Lilium, einem führenden eVTOL-Unternehmen, erhalten. Die Technologie der extrem schnellen Ladezellen von Ionblox wird eVTOLs in die Lage versetzen, mehrmals am Tag zu fliegen und so die Verweildauer am Himmel zu verlängern.

Über Ionblox

Das 2017 in Fremont, Kalifornien, gegründete Unternehmen Ionblox (zuvor als Zenlabs bekannt) ist ein Energieunternehmen der nächsten Generation, das die Zukunft der Mobilität zu Lande und in der Luft verändert. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 erteilte Patente, die die Vorlithiierung aller Arten von Anoden auf Siliziumbasis abdecken. Die patentrechtlich geschützte vorlithiierte Siliziumoxidanode und das Zellendesign von Ionblox ermöglichen eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen schnelles Aufladen, hohe Energie, hohe Leistung und lange Lebensdauer bei niedrigen Kosten. Damit werden die Grenzen herkömmlicher Batteriespeichertechnologien verschoben und die Voraussetzungen für einen weit verbreiteten elektrischen Verkehr geschaffen. Ionblox ist führend bei umwälzenden Entwicklungen in der Elektromobilität, indem es überlegene Technologie bereitstellt und Unternehmen, die Elektrofahrzeuge (EV) und elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) herstellen, dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen.

Erfahren Sie mehr über Ionblox und darüber, wie das Unternehmen die Zukunft des elektrischen Verkehrs verändert, unter www.ionblox.com und auf LinkedIn (@Ionblox).

