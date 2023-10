Die Sektorenstrategie von FAST BREAK-Chef Stefan Klotter zielt darauf ab, das Investment nicht breit über alle Marktsektoren zu streuen, sondern gezielt in diejenigen zu investieren, die in der gegenwärtigen Wirtschaftsphase das größte Potential aufweisen. So richtet sich das Augenmerk auf die Dynamik der Sektoren im Kontext des Wirtschaftszyklus - von Infotech über Luxusgüter bis hin zu stabilen defensive Werten wie Gesundheit oder Versorger in Rezessionsphasen. Doch wie identifiziert man den jeweiligen Wirtschaftszyklus und wie wählt man die Top-Performer aus - Klotter beleuchtet die historische Performance der Sektoren während unterschiedlicher Wirtschaftsphasen und bietet Einblicke in die Sektorwanderung innerhalb der letzten Monate. Mit Fokus auf reale Beispiele und klaren Analysen weist er den Weg für Investoren, den S&P 500 outzuperformen. Jetzt seinen Report zur Sektorenrotation hier herunterladen: https://tinyurl.com/29k3dex3