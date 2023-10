DJ PTA-News: SunMirror AG: Explorations-Update - Explorationslizenzen Moolyella und Kingston Keith

Zug (pta/04.10.2023/18:23) - Als Update zu früheren Mitteilungen gibt die SunMirror AG (das "Unternehmen", "SunMirror" bzw. einschließlich seiner direkten und indirekten Tochtergesellschaften die "Gruppe", Ticker Wiener Börse: ROR1; Ticker Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Ticker Börse Dusseldorf: ROR; ISIN CH0396131929) im Folgenden aktuelle Neuigkeiten zu seinen Explorationsaktivitäten in Westaustralien bekannt.

Highlights

Moolyella E 45/5573 - Lizenzgebiet 92 km2:-

* Im Juni-Juli wurden knapp 3.500 Bodenproben durch Terra Search Pty Ltd. entnommen * Sämtliche Proben wurden für die geochemische Analyse an das Nagrom Labor verschickt und ergaben einen Lithiumgehalt im Boden von bis zu 460 ppm (Parts Per Million) Lithium (Li). Die Standardabweichung betrug 60 ppm und der Mittelwert 107 ppm. * 533 der Proben lagen oberhalb von 167 ppm Lithium (Mittelwert plus 1-mal Standardabweichung). 148 lagen oberhalb von 227 ppm (Mittelwert plus 2-mal Standardabweichung). Diese hochgradigen Bereiche mit Werten über 167 ppm sind von unmittelbarem Interesse. * Unzählige Bereiche, die mehr als 1 km lang sind, wurden innerhalb des Lizenzgebiets mittlerweile als Gebiete mit hohen Lithium Güteklassen (> 167 ppm Lithium) identifiziert. Einige davon sind Erweiterungen bekannter mineralisierter (lithiumhaltiger) Strukturen in benachbarten Explorationslizenzen, die von anderen Lithiumexplorationsunternehmen erkundet werden. Die Gesamtfläche der Gebiete mit mehr als 167 ppm Lithium (unter der Annahme eines 50 x 100 m großen Probenrasters für die gemeldeten Proben) beträgt ca. 2,6 Quadratkilometer im Vergleich zu einer Gesamtfläche von 16 Quadratkilometern (d. h. >16 % der verprobten Fläche). * In der zweiten Oktoberwoche sind weitere Vorort-Besuche geplant, um "nachzuweisen", dass diese hochgradigen Regionen geeignete Standorte für Bohrungen sind. * Im Anschluss werden die vorgeschlagenen Standorte der Bohrlöcher bei einem Besuch vor Ort überprüft, bevor den Behörden ein Arbeitsplan (POW) vorgelegt wird, der bis zu 5.000 Meter Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) vorsieht. Diese sind für das zweite Quartal 2024 geplant.

Kingston Keith E 53/1953 - Lizenzgebiet 152 km2:-

* Die Firma Southern Geoscience Consultants hat eine strukturelle Studie abgeschlossen. Hierbei lag der Fokus auf der Identifizierung der wichtigsten strukturellen, lithologischen und Alterations-Merkmale, die aussichtsreiche Lithium- und Goldziele innerhalb des Lizenzgebiets darstellen könnten. * Für das gesamte Lizenzgebiet wurde eine geologische Datenbank von SensOre gekauft, ein auf die KI-gestützte Entdeckung von Mineralien spezialisiertes Unternehmen. Diese schließt eine proprietäre Studie über den Lithium-Fertilitätsindex (Künstliche Intelligenz, AI) ein, in der drei "Fruchtbarkeits"-Zielgebiete im mittleren Teil des Lizenzgebiets identifiziert wurden. * In der nördlichen Hälfte des Lizenzblocks hat ein unabhängiger Geologe zwei Pegmatit Austretungen identifiziert, die weiter untersucht werden.

Laurent Quelin, CFO und Interim-CEO der SunMirror AG erläutert: "Ich freue mich über die Explorationsfortschritte, die wir in unseren zwei Lizenzen Moolyella und Kingston Keith in den letzten drei Monaten gemacht haben. Die im Juni/ Juli 2023 durch Terra Search Pty Ltd in unserer Moolyella Lizenz ausgeführte Bodenerprobungskampagne konnte die Erkenntnisse der von SGC durchgeführten Litho strukturellen Studie, voll nutzen. Diese wurde ihrerseits durch die erneute Verarbeitung der ursprünglichen aeromagnetischen und radiometrischen Daten der Firma MagSpec verbessert, die zu einem früheren Zeitpunkt des Jahres gesammelt wurden.

Die anhand der gesammelten Bodenproben durchgeführten Labortests haben eindeutig bestimmte Muster von Lithium-Qualitäten im Lizenzgebiet identifiziert. Diese scheinen potenzielle unterirdische mineralisierte Strukturen zu beschreiben, von denen einige sehr wahrscheinlich die Fortsetzung von Strukturen sind, die von unseren Wettbewerbern in benachbarten Grundstücken entdeckt wurden. Diese Ergebnisse bilden die Basis für ein sog. Reverse-Circulation-Bohrprogramm von bis zu 5.000 Metern, das im zweiten Quartal 2024 gestartet werden soll.

Der nächste Schritt sieht vor, die lokale Nyamal Aboriginal Corporation zu konsultieren, um Überlegungen zum "kulturellen Erbe" zu berücksichtigen, bevor wir die genauen Bohrstandorte für unseren Arbeitsplan (POW) bei den Behörden einreichen. Dieses Vorgehen der Einbeziehung lokaler Interessen an unseren Arbeitsstätten steht im Einklang mit der DNA von SunMirror, einer "nachhaltigen Exploration". Wir nähern uns damit Schritt für Schritt unserem Hauptziel, eine wirtschaftliche und nachhaltige Lithium-Ressource bei Moolyella zu definieren".

Explorationshintergrund des Moolyella Lithiumprojekts

Das Moolyella-Projekt liegt etwa 160 km südöstlich von Port Hedland (an der Nordwestküste Australiens) und 15 km östlich von der Marble Bar Siedlung in der Region Pilbara in Westaustralien. Es ist von Port Hedland über befestigte Strassen erreichbar.

Lageplan der Moolyella-Lizenz in Western Australia (oben)

Das Gebiet ist für seine Höffigkeit auf Lithium-, Zinn- und Tantal bekannt. In der Vergangenheit fanden bereits Explorationsarbeiten zur Identifikation von hochgradigen Zinnmineralisationen statt. In der jüngsten Vergangenheit wurde die Region von unterschiedlichsten Explorationsfirmen aufgrund seiner unzähligen Pegmatitvorkommen untersucht. Einige von ihnen enthalten lithiumhaltige Minerale, wie Spodumen. Das Lizenzgebiet ist ausreichend groß, um einen künftigen Bergbaubetrieb zu ermöglichen, sofern ein wirtschaftlich relevanter Erzkörper gefunden wird.

Im März 2012 hatte der frühere Eigentümer der Explorationslizenz, Lithex Resources Limited, ein JORC-konformes Zinn und Tantal-Vorkommen in acht historischen Bergbau- und Abraumhalden bei Moolyella veröffentlicht. Ebenso vermeldete Lithex im Lizenzgebiet das Vorkommen von seltenen Erdelementen (SEE). Das Vorkommen von seltenen Erdelementen wurde von SunMirror noch nicht ausgewertet, da der aktuelle Fokus auf Lithium liegt.

Tabelle 1 (oben) - Moolyella Bergbau- und Abraumhalden - Schätzung der möglichen Vorkommen durch MPR Geological Consultants Pty Ltd. (Februar 2012)

Vorläufige metallurgische Tests von Nagrom Laboratory an historischem Haldenmaterial zeigen Gewinnungsraten zwischen 43,6% und 84,7% für Zinn (Sn), mit einem Durchschnitt von 67,8 %. Für Tantaloxid (Ta2O5) lagen diese zwischen 17,1% und 66,3% bei einem Durchschnittswert von 38,4%. Die Gehalte der Haufenproben lagen zwischen 90 und 1010 ppm Sn. Die Testarbeiten umfassten 12 Haufenproben (jeweils 80 - 90 kg) des Haldenmaterial, von 7 der 8 Abraumhalden, die in der Mineralressourcenschätzung enthalten sind.

Im Zuge der Exploration nach Lithium hat SunMirror im Juli 2021 die Firma Geonomik Pty Ltd mit einer siebentägigen Erkundung der bekannten Pegmatit-Vorkommen beauftragt. Hierbei wurden sog. Aufschlüsse begutachtet, die sich noch viel tiefer unter der Oberfläche erstrecken. Pegmatit-Aufschlüsse nennt man typischerweise die an der Oberfläche sichtbaren Stellen der lithiumführenden Gesteinsvorkommen. Nachfolgend finden Sie einige Bilder aus der Praxis.

Obenstehende Grafik zeigt mehrere sich wiederholende Pegmatit-Aufschlüssen (siehe schematisches Modell).

Das schematische Modell zeigt die leicht gefalteten und relativ flach liegenden Pegmatit Horizonte.

Foto (oben) einer etwa ein Meter dicken Pegmatit Austretung (verwittert) im Granit freigelegt.

In der ersten Jahreshälfte 2022 schloss SunMirror vorläufige (und obligatorische) Umweltstudien in Moolyella ab. Darauf folgte im Dezember 2022 eine aeromagnetische und radiometrische Erkundung aus der Luft. Mit dem Ziel, die vermutete unterirdische Ausdehnung der bekannten Pegmatite zu identifizieren, die im Lizenzgebiet anzutreffen sind.

Im Mai 2023 schloss Southern Geoscience Consultants ("SGC", eine Expertengruppe aus Geowissenschaftlern, die sich auf die Bereitstellung von integrierten geophysikalischen Lösungen höchster Qualität für die Rohstoffindustrie spezialisiert hat) eine lithologische und strukturelle Studie, basierend auf den Ergebnissen der Aeromagnetik ab. Daraufhin folgte die Bodenprobenkampagne, die Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung ist.

Aktuelles Update - Moolyella Explorationslizenz (E 45/5573) (92 km2) - Lithium

Auf Basis der Aeromagnetik und Interpretation durch SGC wurden im Juni/Juli 2023 aussichtsreiche Bereiche identifiziert, in denen im Juni/Juli 2023 Bodenproben in einem 100 x 50 Meter Raster entnommen wurden. Im August/ September wurden diese Bodenproben zur geochemischen Analyse eingeschickt.

Die Kombination von unterschiedlichen Datensätze (Ergebnisse aus Bodenproben, aeromagnetische und radiometrische Interpretation sowie bekannte geologische Ergebnisse aus benachbarten Landbesitzen) erlaubt SunMirror, die potentielle unterirdische Ausdehnung der lithiumhaltigen Pegmatite besser abzuschätzen und Ziele für die weitere Erkundungsarbeiten zu definieren. Diese Ziele werden Gegenstand eines vorläufigen Bohrprogramms sein, das einen ersten Schritt zur Definition einer potenziellen abgeleiteten Ressource auf dem Lizenzgebiet darstellt.

Von den insgesamt 3.252 genommenen und analysierten Bodenproben zeigen 533 Proben Werte oberhalb von 167 ppm Lithium (Mittelwert plus 1-fache Standardabweichung). Von diesen wiesen 148 Proben Werte von größer als 227 ppm auf (Mittelwert plus 2-fache Standardabweichung), wie unten dargestellt:

