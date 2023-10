Dubai International Chamber, eine der drei Kammern unter dem Dach der Dubai Chambers, hat ihr viertes europäisches Vertretungsbüro in den Niederlanden eröffnet. Das neue Büro wurde gestern Abend im Verlauf einer feierlichen Zeremonie in Amsterdam eingeweiht und ist das 25.internationale Büro der Kammer weltweit.

Ribbon-cutting ceremony at the opening of the new Dubai International Chamber representative office in the Netherlands yesterday. From left to right: Noora AlSuwaidi, Regional Director for Europe and the Americas at Dubai Chambers; Wampie Libon, Director of the International Enterprise Department at the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands; Salem Al Shamsi, Vice President of Global Markets at Dubai Chambers; Ali Rashed Alshehhi, Chargé d'Affaires a.i. of the United Arab Emirates to the Kingdom of the Netherlands; Salem M. Rabbani, Chairman, Netherlands- Middle East Business Council; and Mohammad Al Kassim, Director of Investment Attractions, Dubai Chambers. (Photo: AETOSWire)