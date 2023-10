Sims Limited (ASX:SGM), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ein Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft, gab heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts, Sustainability Reporting Suite, für das Geschäftsjahr 2023 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231004777616/de/

(Graphic: Business Wire)

Der jährliche Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens, der sich aus einem Klimabericht, einem Nachhaltigkeitsbericht und einem Datenbuch zusammensetzt, erfasst die Fortschritte in Bezug auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit:

Verantwortungsvolles Handeln

Schließen des Kreislaufs

Partner für den Wandel

"Im Laufe des Jahres hat das Unternehmen im Hinblick auf unsere Nachhaltigkeitsziele herausragende Leistungen erbracht. Dazu gehört das frühzeitige Erreichen unseres Ziels, die Kohlendioxidemissionen bis 2025 um 23 zu senken, wobei wir dank der beschleunigten Nutzung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen in unseren weltweiten Betrieben eine Emissionsreduzierung von 32 gegenüber dem Basisjahr des GJ20 erreicht haben", so Stephen Mikkelsen, Chief Executive Officer und Managing Director bei Sims Limited. "Wir haben auch erhebliche Fortschritte bei der Beseitigung des Geschlechtergefälles bei der Bezahlung gemacht und im dritten Jahr in Folge eine Rekordleistung bei der Sicherheit erzielt."

Im Laufe des Jahres veröffentlichte Sims Limited außerdem seinen ersten Steuertransparenzbericht, verpflichtete sich zur 40:40 Vision für ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen bis 2030 und begrüßte 50 Nachwuchskräfte/Praktikanten, die eine Laufbahn in der Kreislaufwirtschaft einschlagen, darunter 40 Frauen.

Die Nachhaltigkeitsleistungen des Unternehmens wurden von führenden Indizes und Rankings anerkannt, wie dem FTSE4Good Index, DJSI Sustainability Index, CDP Climate Leadership, der 2023 Financial Times Climate Leaders APAC-Liste, Newsweek's Most Responsible Companies in America -Liste, der As You Sow Carbon Clean200 -Liste und der Corporate Knights Global100 Most Sustainable Companies-Liste.

Mit dem Ziel, eine Welt ohne Abfall zu schaffen, um unseren Planeten zu erhalten, recycelt Sims Limited Millionen von Tonnen von Materialien. Dies wirkt sich positiv auf die Umwelt aus und schafft gleichzeitig Werte für seine Stakeholder.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht kann auf der Website des Unternehmens eingesehen oder heruntergeladen werden, www.simsltd.com/sustainability.

Über Sims Limited

Das 1917 gegründete Unternehmen Sims Limited schafft Werte, indem es Kreislauflösungen einsetzt, um Wege zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft aufzuzeigen. Durch seine drei Geschäftsbereiche Sims Lifecycle Services, Sims Metal und Sims Resource Renewal ermöglicht Sims Limited die Wiederverwendung endlicher natürlicher Ressourcen und fördert die Dekarbonisierung der Lieferketten seiner Kunden. Dies hat messbare, positive Auswirkungen für Einzelpersonen, Gemeinden, Branchen und Regierungen. Die drei Nachhaltigkeitssäulen von Sims Limited verantwortungsbewusstes Handeln, Schließen des Kreislaufs und Partner für den Wandel bilden die Grundlage für den strategischen Ansatz des Unternehmens, neue, innovative Lösungen zu entwickeln, die Ressourcen für die künftige Nutzung verfügbar machen und Umweltschäden reduzieren. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der australischen Wertpapierbörse (ASX: SGM) notiert und die American Depositary Shares werden am Freiverkehrsmarkt in den USA notiert (USOTC: SMSMY). Weitere Informationen finden Sie unter www.simsltd.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231004777616/de/

Contacts:

Investorbeziehungen

Ana Metelo

Director, Investor Relations

ana.metelo@simsmm.com

Medienbeziehungen

Réal Hamilton-Romeo

Global Head, Communications and Marketing

real.hamiltonromeo@simsmm.com